У космосі на сонячних вітрилах. Корабель LightSail 2 успішно провів 30 місяців на орбіті Землі

Космічний апарат із сонячним вітрилом LightSail 2 зможе допомогти майбутнім дослідникам космосу, які зможуть використовувати для руху своїх кораблів сонячну енергію.

Невеликий супутник із майларовим вітрилом площею 32 кв. м вирушив у космос ще в червні 2019 року. Його завдання — показати ефективність використання сонячних вітрил у космосі, які можна буде використовувати надалі на космічних апаратах та отримувати енергію для руху за допомогою сонячного світла. Представники Планетарного товариства, організації, яка керує цим проєктом, заявили, що цю технологію NASA застосує вже найближчим часом, повідомляє Universe Today.

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[ + – ] Фотографія Землі, зроблена супутником LightSail 2 Фото: Universe Today

Уже через місяць після запуску на орбіту Землі LightSail 2 розгорнув своє сонячне вітрило і зміг піднятися вище в космос. Це довело працездатність цієї технології, яку запропонували реалізувати в Планетарному суспільстві, американській некомерційній організації, яка займається проєктами в галузі дослідження космосу.

[ + – ] Супутник LightSail 2 під час перевірки на Землі Фото: wikipedia

"Супутник вийшов на велику висоту без використання ракетного палива тільки за допомогою сонячного світла. Ця технологія показує, що космічний апарат може отримувати енергію для руху, використовуючи тільки сонячні промені", — каже виконавчий директор Планетарного товариства Біл Най.

[ + – ] Космічний апарат NEA Scout досліджуватиме навколоземні астероїди Фото: wikipedia

Запуск супутника із сонячним вітрилом коштував членам Планетарного товариства 7 млн доларів. І зараз організація надала дані про місію NASA, щоб допомогти агентству в підготовці до трьох майбутніх польотів космічних апаратів із сонячним вітрилом: NEA Scout, Solar Cruiser та ACS3.

[ + – ] Космічний апарат Solar Cruiser займатиметься дослідженням Сонця Фото: wikipedia

У міру руху спочатку LightSail 2 летів повільно, але з часом набирав швидкість. Він зараз літає на орбіті на висоті 687 км над поверхнею Землі. Але LightSail 2 не може змінювати становище свого вітрила і, за словами експертів, він починає знижуватися, зійде з орбіти за рік і згорить в атмосфері Землі. Під час свого польоту LightSail 2 робить знімки Землі.

Нагадуємо, що відразу після виходу на орбіту в 2019 році космічний апарат надіслав перші фото.