Все еще катится по обратной стороне Луны. Китайский луноход продолжает свое путешествие

После долгого молчания китайские ученые подтвердили, что луноход "Юйту-2" остается в рабочем состоянии.

Related video

Еще в 2019 году посадочный модуль "Чанъэ-4" и марсоход "Юйту-2" приземлились в лунном кратере Фон Карман, который располагается на в южном полушарии на обратной стороне Луны. С тех пор новостей от аппаратов было не слишком много, а последние несколько месяцев не было ни одного сообщения о продвижении их научной деятельности, пишет Space.com.

Но китайское космическое агентство наконец-то прервало молчание. Согласно свежим данным, шестиколесный луноход "Юйту-2", чей вес составляет 140 кг, преодолел уже 1300 метров за 3,5 года, проведенных на обратной стороне Луны. Его путешествие также подтвердили наблюдения с орбиты межпланетной станции NASA Lunar Reconnaissance Orbiter.

Самым громким открытием "Юйту-2" на Луне пока остается обнаружение лунной "хижины", которая в итоге оказалась всего лишь скалой причудливой формы. Снимок был сделан с помощью панорамной камеры лунохода.

[ + – ] "Хижина" на Луне Фото: ScienceAlert

"Юйту-2" также оснащен радаром для исследования недр Луны, инфракрасным спектрометром и детектором нейтральных атомов. Последний инструмент был разработан в сотрудничестве со Швейцарией.

Поскольку обратная сторона Луны никогда не поворачивается к Земле, луноход и посадочный модуль держат связь с планетой с помощью спутника-ретранслятора. Аппарат под названием Цюэцяо был выведен на специальную орбиту вокруг Луны и передает сигналы между модулем "Чанъэ-4" и Землей.

Кроме этого, Китай готовит следующую миссия "Чанъэ-6". Космический аппарат попробует собраться образцы с обратной стороны спутника, а также ему понадобится новый спутник-ретранслятор для связи с Землей.