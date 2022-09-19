Все ще котиться на зворотному боці Місяця. Китайський місяцехід продовжує свою подорож

Після довгого мовчання китайські вчені підтвердили, що місяцехід "Юйту-2" залишається у робочому стані.

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Ще у 2019 році посадковий модуль "Чан'е-4" і марсохід "Юйту-2" приземлилися в місячному кратері Фон Карман, який розташований на південній півкулі на звороті Місяця. Відтоді новин від апаратів було не надто багато, а останні кілька місяців не було жодного повідомлення про просування їхньої наукової діяльності, пише Space.com.

Але Китайське космічне агентство нарешті перервало мовчання. Згідно зі свіжими даними, шестиколісний місяцехід "Юйту-2", чия вага становить 140 кг, подолав уже 1300 метрів за 3,5 роки, проведених на зворотньому боці Місяця. Його подорож також підтвердили спостереження з орбіти міжпланетної станції NASA Lunar Reconnaissance Orbiter.

Найгучнішим відкриттям "Юйту-2" на Місяці поки залишається виявлення місячної "хатини", яка в результаті виявилася лише скелею химерної форми. Знімок зроблено за допомогою панорамної камери місяцехода.

[ + – ] "Хатина" на Місяці Фото: ScienceAlert

"Юйту-2" також оснащений радаром для дослідження надр Місяця, інфрачервоним спектрометром та детектором нейтральних атомів. Останній інструмент розроблено у співпраці зі Швейцарією.

Оскільки зворотний бік Місяця ніколи не повертається до Землі, місяцехід і посадковий модуль тримають зв'язок із планетою за допомогою супутника-ретранслятора. Апарат під назвою Цюецяо виведений на спеціальну орбіту навколо Місяця та передає сигнали між модулем "Чан'е-4" та Землею.

Крім цього, Китай готує наступну місію "Чан'е-6". Космічний апарат спробує зібратися зразки зі зворотного боку супутника, а також знадобиться новий супутник-ретранслятор для зв'язку із Землею.