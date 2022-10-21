У космос на повітряній кулі з 2025 року. Скільки коштуватиме таке задоволення

У панорамній капсулі можна буде поглянути на Землю лише за 200 000 доларів.

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Фірма космічного туризму з Іспанії здійснюватиме пасажирські польоти в космос із 2025 року. Квиток на борт коштуватиме 200 000 доларів. Комерційні польоти відбуватимуться на стильній круглій капсулі, — пише Daily Mail.

Вона кріпитиметься до надутої повітряної кулі, забезпечуючи подорожі в космос "із нульовим рівнем викидів". Усередині капсули буде 8 пасажирів та 1 пілот. Помилуватися видом на Землю можна буде через панорамні вікна з оглядом 360 градусів.

Мадридська компанія Halo Space планує провести перший випробувальний політ прототипу своєї космічної капсули в Індії. Це має відбутися у грудні. Якщо тест буде успішним, комерційні польоти з 4-х континентів розпочнуть у 2025 році. Вже з 2029 року планується 400 комерційних поїздок із 3 000 пасажирів на рік. Щоб потрапити на борт, доведеться платити від 100 до 200 тисяч євро за один квиток.

Генеральний директор і засновник Halo Space зазначив, що в останні місяці його команда працювала з досвідченими компаніями в аерокосмічній галузі. Це було необхідно, щоб використовувати найбільш безпечні технології.

Прототип Halo Space повинен злетіти третього тижня грудня на повітряній кулі Tata Institute for Fundamental Research (TIFR), розташованому в Хайдарабаді, Індія. Він має долетіти на висоту 35 км у стратосферу. На це піде приблизно шість годин. Другий випробувальний політ уже заплановано на кінець першого кварталу 2023 року в Іспанії.

"Нашою метою є успішний запуск нашої льотної капсули, досягнення висоти 35 км перед спуском, і, нарешті, посадка та відновлення прототипу", — сказав головний технологічний директор Halo Space Альберто Кастрельо.

Під час запусків планують перевірити алгоритм моделювання польоту, зв'язок між капсулою та управлінням польоту тощо. Компанія каже, що капсули піднімаються під тиском без викидів CO2 в атмосферу. Тому це найекологічніший спосіб відвідувати космос, за словами Halo Space.

Наразі дизайни капсул схожі на ті, що є у компанії Space Perspective. Подібно вони переносять гігантські космічні повітряні кулі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про відкриття нової планети, схожої за густотою на зефір.