Virgin Galactic відправляє перших туристів у космос: який вигляд має всередині космічний літак (фото)

Перший офіційний комерційний політ космічного літака VSS Unity у космос відбудеться 30 червня. Квиток коштував 200 тисяч доларів.

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Чотири космічні туристи, які заплатили 200 000 доларів за місце на космічному літаку VSS Unity, піднімуться на висоту в 80 км над поверхнею Землі, що вже вважається початком космічного простору. Virgin Galactic здійснить перший офіційний комерційний політ у п'ятницю, 30 червня, пише Daily Mail.

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Космічний літак від компанії Virgin Galactic, яка належить мільярдеру Річарду Бренсону, має довжину 18 метрів і розмах крил 11 метрів. В описі мінімалістичного інтер'єру космоплана сказано, що він має елегантний і прогресивний дизайн.

Космічний літак від компанії Virgin Galactic, яка належить мільярдеру Річарду Бренсону, має довжину 18 метрів і розмах крил 11 метрів

Спереду розташована кабіна для двох пілотів, які доставлять літак до краю космосу, а ззаду чотири космічних туриста сидітимуть в одиночних кріслах світло-сірого кольору, виготовлених з алюмінію і вуглецевого волокна найвищої якості.

Біля кожного крісла розташовані два особистих вікна, а кілька інших вікон розташовані всередині салону, де є місце також для наукових експериментів, які проводитимуться під час 90-хвилинного польоту.

Біля кожного крісла розташовані два особистих вікна, а кілька інших вікон розташовані всередині салону, де є місце також для наукових експериментів, які проводитимуться під час 90-хвилинного польоту. Фото:

Щойно космічний літак досягає краю космосу, він зависне на місці протягом кількох хвилин, щоб пасажири могли відчути невагомість.

Чотири космічні туристи, які є італійськими військовими, заплатили по 200 000 доларів кожен за цей політ. Але оплата була зроблена вже давно, і зараз вартість квитка в космос становить 450 000 доларів.

Чотири космічні туристи, які є італійськими військовими, заплатили по 200 000 доларів кожен за цей політ Фото:

Під час першого, не випробувального польоту в космос, який отримав назву Galactic 01, космічний літак VSS Unity виведе на висоту 13,5 км літак-носій VSS Eve.

Щойно космічний літак досягає краю космосу, він зависне на місці протягом кількох хвилин, щоб пасажири могли відчути невагомість Фото:

Після цього космоплан із пасажирами запустить свої власні двигуни і підніметься на висоту приблизно 80 км. Наразі вважається, що на цій висоті вже починається космос, хоча найчастіше вчені говорять про те, що він починається трохи далі — на висоті в 100 км.

Під час першого, не випробувального польоту в космос, який отримав назву Galactic 01, космічний літак VSS Unity виведе на висоту 13,5 км літак-носій VSS Eve Фото:

Салон космоплана був спроектований так, щоб "повністю інтегруватися з усіма іншими аспектами подорожі астронавтів", йдеться в описі від для Virgin Galactic.

Кожне сидіння було розроблено з використанням спеціальної тканини, створеної Under Armour — компанія з виробництва спортивного одягу також використовувала той самий 3D-трикотаж у льотних костюмах.

Кожне сидіння було розроблено з використанням інженерної піни і тканини, створеної Under Armour — компанія з виробництва спортивного одягу також використовувала той самий 3D-трикотаж у льотних костюмах. Фото:

Сидіння спроектовані так, щоб відповідати польоту, включно з керованим механізмом нахилу, що оптимізує положення пасажира для перенесення перевантажень під час розгону і під час входу в атмосферу.

Освітлення салону також є важливою особливістю дизайну. Коли Земля з'явиться на тлі чорного космосу, все освітлення в кабіні буде вимкнено, щоб туристи могли зосередитися на своїй рідній планеті внизу. У Virgin Galactic заявили, що розміри салону VSS Unity були спеціально підібрані таким чином, щоб астронавти могли випробувати невагомість поза кріслом. Усю подорож зніматимуть камери, як усередині салону, так і зовні космічного літака.

Нагадуємо, що п'ята випробувальна місія стала першим польотом Virgin Galactic у космос майже за два роки. Вона відбулася 25 травня, як уже писав Фокус.