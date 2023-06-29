Virgin Galactic отправляет первых туристов в космос: как выглядит внутри космический самолет (фото)

Первый официальный коммерческий полет космического самолета VSS Unity в космос состоится 30 июня. Билет стоил 200 тысяч долларов.

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Четыре космических туриста, которые заплатили 200 000 долларов за место на космическом самолете VSS Unity поднимутся на высоту в 80 км над поверхностью Земли, что уже считается началом космического пространства. Virgin Galactic совершит первый официальный коммерческий полет в пятницу, 30 июня, пишет Daily Mail.

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Космический самолет от компании Virgin Galactic, которая принадлежит миллиардеру Ричарду Брэнсону, имеет длину 18 метров и размах крыльев 11 метров. В описании минималистического интерьера космоплана сказано, что он имеет элегантный и прогрессивный дизайн.

Космический самолет от компании Virgin Galactic, которая принадлежит миллиардеру Ричарду Брэнсону, имеет длину 18 метров и размах крыльев 11 метров

Спереди находится кабина для двух пилотов, которые доставят самолет к краю космоса, а сзади четыре космических туриста будут сидеть в одиночных креслах светло-серого цвета, изготовленных из алюминия и углеродного волокна высочайшего качества.

У каждого кресла расположены два личных окна, а несколько других окон расположены внутри салона, где есть место также для научных экспериментов, которые будут проводиться во время 90-минутного полета.

У каждого кресла расположены два личных окна, а несколько других окон расположены внутри салона, где есть место также для научных экспериментов, которые будут проводиться во время 90-минутного полета Фото: Virgin Galactic

Как только космический самолет достигает края космоса, он зависнет на месте в течение нескольких минут, чтобы пассажиры могли испытать невесомость.

Четыре космических туриста, которые являются итальянскими военными, заплатили по 200 000 долларов каждый за этот полет. Но оплата была сделана уже давно, и сейчас стоимость билета в космос составляет 450 000 долларов.

Четыре космических туриста, которые являются итальянскими военными, заплатили по 200 000 долларов каждый за этот полет Фото: Virgin Galactic

Во время первого, не испытательного полета в космос, который получил название Galactic 01, космический самолет VSS Unity выведет на высоту 13,5 км самолет-носитель VSS Eve.

Как только космический самолет достигает края космоса, он зависнет на месте в течение нескольких минут, чтобы пассажиры могли испытать невесомость Фото: Virgin Galactic

После этого космоплан с пассажирами запустит свои собственные двигатели и поднимется на высоту в примерно 80 км. Сейчас считается, что на этой высоте уже начинается космос, хотя чаще всего ученые говорят о том, что он начинается немного дальше – на высоте в 100 км.

Во время первого, не испытательного полета в космос, который получил название Galactic 01, космический самолет VSS Unity выведет на высоту 13,5 км самолет-носитель VSS Eve Фото: Virgin Galactic

Салон космоплана был спроектирован так, чтобы "полностью интегрироваться со всеми остальными аспектами путешествия астронавтов", говорится в описании от для Virgin Galactic.

Каждое сиденье было разработано с использованием специальной ткани, созданной Under Armour — компания по производству спортивной одежды также использовала тот же 3D-трикотаж в летных костюмах.

Каждое сиденье было разработано с использованием инженерной пены и ткани, созданной Under Armour — компания по производству спортивной одежды также использовала тот же 3D-трикотаж в летных костюмах Фото: Virgin Galactic

Сиденья спроектированы так, чтобы соответствовать полету, включая управляемый механизм наклона, который оптимизирует положение пассажира для перенесения перегрузок при разгоне и во время входа в атмосферу.

Освещение салона также является важной особенностью дизайна. Когда Земля появится на фоне черного космоса, все освещение в кабине будет выключено, чтобы туристы могли сосредоточиться на своей родной планете внизу. В Virgin Galactic заявили, что размеры салона VSS Unity были специально подобраны таким образом, чтобы астронавты могли испытать невесомость вне кресла. Все путешествие будут снимать камеры, как внутри салона, так и снаружи космического самолета.

Напоминаем, что пятая испытательная миссия стала первым полетом Virgin Galactic в космос почти за два года. Она состоялась 25 мая, как уже писал Фокус.