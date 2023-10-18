Туалет із видом на Землю. Компанія зі США показала "найкраще місце" в капсулі для космічних туристів (фото)

Компанія Space Perspective показала дизайн туалету всередині капсули "Нептун", з якого космічні туристи зможуть отримати найкращий вид на нашу планету.

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Компанія Space Perspective, яка збирається наприкінці 2024 року відправити на борту своєї капсули "Нептун" своїх перших космічних туристів у стратосферу, представила зображення туалету на борту цієї капсули. Представники Space Perspective називають це місце найкращим для того, щоб спостерігати за Землею з висоти в 30 км від поверхні планети, пише Daily Mail.

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Якщо космічний корабель компанії Blue Origin здатний доставити космічних туристів на висоту в 100 км, що є початком космосу, а космічний літак компанії Virgin Galactic на висоту 80 км, що є майже космічним простором, то Space Perspective пропонує трохи інший досвід.

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Наприкінці 2024 року компанія зі США планує розпочати регулярні запуски в стратосферу на висоту в 30 км своєї капсули "Нептун", що переміщуватиметься за допомогою кулі, наповненої воднем. Хоча під час польоту тут неможливо випробувати невагомість, і фактично космічні туристи перебуватимуть в атмосфері Землі, все ж Space Perspective позиціонує себе як постачальника послуг космічного туризму.

Наприкінці 2024 року компанія зі США планує почати регулярні запуски в стратосферу на висоту в 30 км своєї капсули "Нептун", яка буде переміщатися за допомогою кулі, наповненої воднем. Фото: Daily Mail

На борту сферичної капсули зможуть одночасно перебувати 8 туристів, які зможуть заплатити за квиток 125 тисяч доларів. Якщо сам політ загалом триватиме 6 годин, то тільки 2 години капсула паритиме над поверхнею Землі в стратосфері. Незважаючи на це, нашу планету буде видно повністю, як якби це був справжній політ у космос. До речі сам космос також можна буде побачити завдяки величезним панорамним вікнам. Туристи зможуть комфортно розміститися на м'яких сидіннях, тут працюватиме бар, а також доступний Wi-Fi.

Але в компанії Space Perspective стверджують, що найкращим місцем для спостереження за Землею і космосом на капсулі "Нептун" буде туалет. Адже саме тут можна усамітнитися і робити фотографії, завдяки тому, що на кришці унітазу розміщено м'яке покриття. При цьому туалет буде пофарбований у заспокійливі тони, тут буде розміщено живі рослини, а також гратиме заспокійлива музика.

Туалет на борту капсули "Нептун" Фото: Daily Mail

Туалет на борту капсули "Нептун" Фото: Daily Mail

Туалет на борту капсули "Нептун" Фото: Daily Mail

Представники компанії Space Perspective заявляють, що в цьому туалеті можна з комфортом залишитися на деякий час, зробити селфі, надіслати ці знімки на Землю і насолодитися моментом повної самотності в стратосфері.

Фокус уже писав про те, що компанія Virgin Galactic у червні цього року здійснила перший в історії запуск космічного літака з туристами на борту.

Також Фокус писав про те, що американський супутник з відстані 1,6 млн км від Землі зробив унікальний знімок сонячного затемнення з космосу.