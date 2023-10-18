Туалет с видом на Землю. Компания из США показала "лучшее место" в капсуле для космических туристов (фото)

Компания Space Perspective показала дизайн туалета внутри капсулы "Нептун", из которого космические туристы смогут получить самый лучший вид на нашу планету.

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Компания Space Perspective, которая собирается в конце 2024 года отправить на борту своей капсулы "Нептун" своих первых космических туристов в стратосферу, представила изображения туалета на борту этой капсулы. Представители Space Perspective называют это место лучшим для того, чтобы наблюдать за Землей с высоты в 30 км от поверхности планеты, пишет Daily Mail.

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Если космический корабль компании Blue Origin способен доставить космических туристов на высоту в 100 км, что является началом космоса, а космический самолет компании Virgin Galactic на высоту 80 км, что является почти космическим пространством, то Space Perspective предлагает немного другой опыт.

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Панорамные окна, Wi-Fi и бар. Компания из США показала люксовую космическую капсулу (фото)

В конце 2024 года компания из США планирует начать регулярные запуски в стратосферу на высоту в 30 км своей капсулы "Нептун", которая будет перемещаться с помощью шара, наполненного водородом. Хотя во время полета здесь невозможно испытать невесомость, и фактически космические туристы будут находиться в атмосфере Земли, все же Space Perspective позиционирует себя как поставщика услуг космического туризма.

В конце 2024 года компания из США планирует начать регулярные запуски в стратосферу на высоту в 30 км своей капсулы "Нептун", которая будет перемещаться с помощью шара, наполненного водородом Фото: Daily Mail

На борту сферической капсулы смогут одновременно находиться 8 туристов, которые смогут заплатить за билет 125 тысяч долларов. Если сам полет в общей сложности будет длиться 6 часов, то только 2 часа капсула будет парить над поверхностью Земли в стратосфере. Несмотря на это, наша планета будет видна полностью, как если бы это был настоящий полет в космос. Кстати сам космос также можно будет увидеть благодаря огромным панорамным окнам. Туристы смогут комфортно разместиться на мягких сиденьях, здесь будет работать бар, а также доступен Wi-Fi.

Но в компании Space Perspective утверждают, что лучшим местом для наблюдения за Землей и космосом на капсуле "Нептун" будет туалет. Ведь именно здесь можно уединится и делать фотографии, благодаря тому, что на крышке унитаза размещено мягкое покрытие. При этом туалет будет окрашен в успокаивающие тона, здесь будет размещены живые растения, а также будет играть успокаивающая музыка.

Туалет на борту капсулы "Нептун" Фото: Daily Mail

Туалет на борту капсулы "Нептун" Фото: Daily Mail

Туалет на борту капсулы "Нептун" Фото: Daily Mail

Представители компании Space Perspective заявляют, что в этом туалете можно с комфортом остаться на некоторое время, сделать селфи, прислать эти снимки на Землю и насладиться моментом полного одиночества в стратосфере.

Фокус уже писал о том, что компания Virgin Galactic в июне этого года осуществила первый в истории запуск космического самолета с туристами на борту.

Также Фокус писал о том, что американский спутник с расстояния 1,6 млн км от Земли сделал уникальный снимок солнечного затмения из космоса.