Панорамные окна, Wi-Fi и бар. Компания из США показала люксовую космическую капсулу (фото)

Чтобы полететь на этой капсуле в околоземное пространство нужно заплатить 125 тысяч долларов. Но на первые рейсы билеты уже раскупили.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Американская компания Space Perspective, которая планирует занять свою нишу в сфере космического туризма, показала, как будет выглядеть капсула "Нептун", которая будет доставлять людей с помощью воздушного шара в верхние слои атмосферы Земли, сообщает Daily Mail.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

[ + – ] Капсула от компании Space Perspective взлетит не так высоко, как космические корабли с туристами от компаний Virgin Galactic, Blue Origin или SpaceX Фото: Daily Mail

Капсула от компании Space Perspective взлетит не так высоко, как космические корабли с туристами от компаний Virgin Galactic, Blue Origin или SpaceX. Аппарат поднимет туристов на высоту 30 км над поверхностью Земли и здесь нельзя будет почувствовать себя в невесомости.

[ + – ] Несмотря на то, что полет на капсуле "Нептун" стоит дешевле, это не совсем полет в космос Фото: Daily Mail

Тем не менее американцы смогли уже продать более 600 билетов по цене 125 тысяч долларов тем, кто хочет посмотреть на Землю с большой высоты в течение шестичасового полета. Начать запуски своей капсулы "Нептун" в компании Space Perspective планируют уже в конце 2024 года.

[ + – ] За 125 тысяч долларов можно будет посмотреть на Землю с высоты в 30 км Фото: Daily Mail

Долгое время американцы держали в тайне внутреннее убранство капсулы, но теперь они предоставили больше информации. В капсуле будут окна высотой 1,5 метра, Wi-Fi и бар с напитками.

Цена за этот полет значительно ниже, чем конкурентов. Например, у Virgin Galactic билет стоит 450 тысяч долларов, у Blue Origin считается, что билеты стоят еще дороже, а космические туристы, которые полетели на МКС на корабле компании SpaceX заплатили вообще по 55 млн долларов каждый.

[ + – ] В кабине нового аппарата для полетов в околоземное пространство есть окна высотой 1,5 м, Wi-Fi и бар с напитками Фото: Daily Mail

Несмотря на то, что полет на капсуле "Нептун" стоит дешевле, это не совсем полет в космос. Ведь аппарат поднимет туристов только на высоту в 30 км. В то время, как космический корабль Virgin Galactic подымается на высоту более 80 км. А корабль от Blue Origin и вовсе достигает международно признанной границы, где начинается космос – линии Кармана, на высоте 100 км. Но корабли Crew Dragon от SpaceX летают еще дальше.

[ + – ] За 6 часов полета в капсуле с воздушным шаром, туристы будут 2 часа подыматься, 2 часа лететь высоко в атмосфере и 2 часа спускаться Фото: Daily Mail

"В нашей капсуле туристы будут находится над 99% атмосферы Земли, а значит они увидят настоящий космос", — говорит соучредитель Space Perspective Джейн Пойнтер.

За 6 часов полета в капсуле с воздушным шаром, туристы будут 2 часа подыматься, 2 часа лететь высоко в атмосфере и 2 часа спускаться. И никакой невесомости они не ощутят в отличие от путешествий на кораблях конкурентов.

[ + – ] Для того, чтобы полететь на капсуле "Нептун" не требуется никакая специальная подготовка Фото: Daily Mail

Для того, чтобы полететь на капсуле "Нептун" не требуется никакая специальная подготовка. Как говорится, сел и полетел.

Воздушный шар, который будет поднимать капсулу ввысь со скоростью 19 км/час, будет наполнен водородом, добытым из возобновляемых источников энергии. Таким образом компания Space Perspective заявляет о своей экологичности, так их полет является альтернативой ракетам с вредными выбросами. Space Perspective запланировала уже 25 рейсов в верхние слои атмосферы и все билеты на эти рейсы уже проданы.

[ + – ] Компания Space Perspective заявляет о своей экологичности, так их полет является альтернативой ракетам с вредными выбросами Фото: Daily Mail

В прошлом году началась гонка миллиардеров в сфере космического туризма. Ричард Брэнсон, владелец Virgin Galactic осуществил полет с пассажирами на борту своего космического самолета 11 июля 2021 года. Уже 20 июля в околоземное пространство полетел Джеффа Безос, владелец Blue Origin. А полностью гражданский экипаж отправила на своем корабле компания SpaceX Илона Маска в сентябре прошлого года.

Несмотря на успехи Virgin Galactic и Blue Origin, компания SpaceX, похоже, лидирует в более широкой космической гонке миллиардеров. Космические корабли Илона Маска также доставляют оборудование и астронавтов NASA на МКС.

А недавно на МКС отправилася и первый туристический экипаж и снова на корабле SpaceX.