В космос на воздушном шаре: компания из США начала продажу билетов на первые рейсы

Комический аппарат "Нептун" будет поднимать пассажиров на высоту до 30 тысяч метров.

Компания Space Perspective из Флориды начала принимать заказы на полеты на борту аппарата "Нептун" – герметичной капсулы на воздушном шаре, предназначенной для отправки 8 пассажиров и одного пилота на высоту 30 тыс. метров. Цена билетов составляет 125 тыс. долларов. Об этом сообщает Space.com.

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Пассажиры космического аппарата "Нептун" проведут на борту капсулы около шести часов во время полета, который поднимет их над 99% атмосферы Земли. Путешественники смогут увидеть Землю на фоне темноты космоса.

Представители Space Perspective говорят, что путешествие будет максимально комфортным для пассажиров. Поскольку капсула поднимается на гигантском шаре, набор высоты будет плавным, без каких-либо перегрузок, как при запуске ракет. Космический аппарат "Нептун" будет оборудован откидными креслами, панорамными окнами, баром с прохладительными напитками и ванной комнатой, а также другими удобствами.

Компания Space Perspective планирует начать коммерческие полеты к концу 2024 года. Компания уже сделала большой шаг к достижению этой цели, проведя свой первый испытательный полет с космодрома во Флориде.

Полет без экипажа, в котором использовался полноразмерный макет космического аппарат "Нетун", длился 6 часов 39 минут. По словам представителей Space Perspective, аппарат достиг максимальной высоты в 33 043 м и приводнился в Мексиканском заливе, примерно в 80 км от западного побережья Флориды.

"Этот испытательный полет положит начало нашей масштабной испытательной кампании, чтобы сделать "Нептун" максимально безопасным способом полета в космос", – заявил соучредитель Space Perspective Табер МакКаллум.

На рынке компания будет конкурировать с Virgin Galactic и Blue Origin Джеффа Безоса. Эти две компании построили суборбитальные космические корабли, которые будут поднимать пассажиров намного выше, чем "Нетун", но на гораздо меньшее время. Например, полет на аппаратах New Shepard и Blue Origin будет длиться всего 11 минут.

Цены также могут отличаться. Например, последняя заявленная Virgin Galactic цена за поездку на космическом самолете VSS Unity с шестью пассажирами и двумя пилотами составляла 250 000 долларов.