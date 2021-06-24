У космос на повітряній кулі: компанія із США почала продаж квитків на перші рейси

Комічний апарат "Нептун" підніматиме пасажирів на висоту до 30 тисяч метрів.

Компанія Space Perspective з Флориди почала приймати замовлення на польоти на борту апарату "Нептун" — герметичній капсулі на повітряній кулі, призначеній для відправлення 8 пасажирів і одного пілота на висоту 30 тис. метрів. Ціна квитків становить 125 тис. доларів. Про це повідомляє Space.com.

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Пасажири космічного апарату "Нептун" проведуть на борту капсули близько шести годин під час польоту, який підніме їх над 99% атмосфери Землі. Мандрівники зможуть побачити Землю на фоні темряви космосу.

Представники Space Perspective кажуть, що подорож буде максимально комфортною для пасажирів. Оскільки капсула піднімається на гігантській кулі, збільшення висоти буде плавним, без будь-яких перевантажень, як при запуску ракет. Космічний апарат "Нептун" буде обладнаний відкидними кріслами, панорамними вікнами, баром з прохолодними напоями і ванною кімнатою, а також іншими зручностями.

Компанія Space Perspective планує почати комерційні польоти до кінця 2024 року. Компанія вже зробила великий крок до досягнення цієї мети, провівши свій перший випробувальний політ з космодрому у Флориді.

Політ без екіпажу, у якому використовувався повнорозмірний макет космічного апарат "Нептун", тривав 6 годин 39 хвилин. За словами представників Space Perspective, апарат досяг максимальної висоти в 33 043 м і приводнився в Мексиканській затоці, приблизно за 80 км від західного узбережжя Флориди.

"Цей випробувальний політ покладе початок нашої масштабної випробувальної кампанії, щоб зробити "Нептун" максимально безпечним способом польоту в космос", — заявив співзасновник Space Perspective Табер МакКаллум.

На ринку компанія буде конкурувати з Virgin Galactic і Blue Origin Джеффа Безоса. Ці дві компанії побудували суборбітальні космічні кораблі, які будуть піднімати пасажирів набагато вище, ніж "Нептун", але за не набагато менший час. Наприклад, політ на апаратах New Shepard і Blue Origin буде тривати всього 11 хвилин.

Ціни також можуть відрізнятися. Наприклад, остання заявлена Virgin Galactic ціна за поїздку на космічному літаку VSS Unity з шістьма пасажирами і двома пілотами становила 250 000 доларів.