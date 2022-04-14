Панорамні вікна, Wi-Fi та бар. Компанія зі США показала люксову космічну капсулу (фото)

Щоб полетіти на цій капсулі в навколоземний простір, потрібно заплатити 125 тисяч доларів. Але на перші рейси квитки вже розкупили.

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Американська компанія Space Perspective, яка планує зайняти свою нішу у сфері космічного туризму, показала, який вигляд матиме капсула "Нептун", яка доставлятиме людей за допомогою повітряної кулі у верхні шари атмосфери Землі, повідомляє Daily Mail.

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[ + – ] Капсула від компанії Space Perspective злетить не так високо, як космічні кораблі з туристами від компаній Virgin Galactic, Blue Origin або SpaceX Фото: Daily Mail

Капсула від компанії Space Perspective злетить не так високо, як космічні кораблі з туристами від Virgin Galactic, Blue Origin або SpaceX. Апарат підніме туристів на висоту 30 км над поверхнею Землі, і тут не можна буде відчути себе в невагомості.

[ + – ] Незважаючи на те, що політ на капсулі "Нептун" коштує дешевше, це не зовсім політ у космос Фото: Daily Mail

Тим не менш, американці змогли вже продати понад 600 квитків за ціною 125 тисяч доларів тим, хто хоче подивитися на Землю з великої висоти протягом шестигодинного польоту. Розпочати запуски своєї капсули "Нептун" у компанії Space Perspective планують уже наприкінці 2024 року.

[ + – ] За 125 тисяч доларів можна буде подивитися на Землю з висоти 30 км Фото: Daily Mail

Довгий час американці тримали в таємниці внутрішнє оздоблення капсули, але тепер вони надали більше інформації. У капсулі будуть вікна висотою 1,5 метра, Wi-Fi та бар із напоями.

Ціна за цей політ значно нижча за конкурентів. Наприклад, у Virgin Galactic квиток коштує 450 тисяч доларів, вважається, що в Blue Origin квитки коштують ще дорожче, а космічні туристи, які полетіли на МКС на кораблі компанії SpaceX заплатили взагалі по 55 млн доларів кожен.

[ + – ] У кабіні нового апарату для польотів у навколоземний простір є вікна висотою 1,5 м, Wi-Fi та бар із напоями. Фото: Daily Mail

Незважаючи на те, що політ на капсулі "Нептун" коштує дешевше, це не зовсім політ у космос, адже апарат підніме туристів лише на висоту 30 км. Тоді як космічний корабель Virgin Galactic піднімається на висоту понад 80 км, а корабель від Blue Origin взагалі досягає міжнародно визнаного кордону, де починається космос – лінії Кармана, на висоті 100 км. Але кораблі Crew Dragon від SpaceX літають ще далі.

[ + – ] За 6 годин польоту в капсулі з повітряною кулею туристи 2 години підніматимуться, 2 години летітимуть високо в атмосфері та 2 години спускатимуться Фото: Daily Mail

"У нашій капсулі туристи будуть над 99% атмосфери Землі, а значить, вони побачать справжній космос", — говорить співзасновниця Space Perspective Джейн Пойнтер.

За 6 годин польоту в капсулі з повітряною кулею туристи 2 години підніматимуться, 2 години летітимуть високо в атмосфері та 2 години спускатимуться. І жодної невагомості вони не відчують, на відміну від подорожей на кораблях конкурентів.

[ + – ] Для того, щоб полетіти на капсулі "Нептун", не потрібна жодна спеціальна підготовка Фото: Daily Mail

Для того, щоб полетіти на капсулі "Нептун", не потрібна жодна спеціальна підготовка. Як-то кажуть, сів і полетів.

Повітряна куля, яка підніматиме капсулу вгору зі швидкістю 19 км/год, буде наповнена воднем, здобутим із відновлюваних джерел енергії. Так компанія Space Perspective заявляє про свою екологічність, тому їхній політ є альтернативою ракетам зі шкідливими викидами. Space Perspective запланувала вже 25 рейсів у верхні шари атмосфери, і всі квитки на ці рейси вже продані.

[ + – ] Компанія Space Perspective заявляє про свою екологічність, тому їхній політ є альтернативою ракетам зі шкідливими викидами Фото: Daily Mail

Минулого року розпочалися перегони мільярдерів у сфері космічного туризму. Річард Бренсон, власник Virgin Galactic здійснив політ із пасажирами на борту свого космічного літака 11 липня 2021 року. Вже 20 липня в навколоземний простір полетів Джефф Безос, власник Blue Origin. А повністю цивільний екіпаж відправила на своєму кораблі компанія SpaceX Ілона Маска у вересні минулого року.

Незважаючи на успіхи Virgin Galactic і Blue Origin, компанія SpaceX, схоже, лідирує в ширшій космічній гонці мільярдерів. Космічні кораблі Ілона Маска також доставляють обладнання й астронавтів NASA на МКС.

А нещодавно на МКС вирушив і перший туристичний екіпаж і знову на кораблі SpaceX.