Панорамні вікна, Wi-Fi та бар. Компанія зі США показала люксову космічну капсулу (фото)
Щоб полетіти на цій капсулі в навколоземний простір, потрібно заплатити 125 тисяч доларів. Але на перші рейси квитки вже розкупили.
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Американська компанія Space Perspective, яка планує зайняти свою нішу у сфері космічного туризму, показала, який вигляд матиме капсула "Нептун", яка доставлятиме людей за допомогою повітряної кулі у верхні шари атмосфери Землі, повідомляє Daily Mail.
Капсула від компанії Space Perspective злетить не так високо, як космічні кораблі з туристами від Virgin Galactic, Blue Origin або SpaceX. Апарат підніме туристів на висоту 30 км над поверхнею Землі, і тут не можна буде відчути себе в невагомості.
Тим не менш, американці змогли вже продати понад 600 квитків за ціною 125 тисяч доларів тим, хто хоче подивитися на Землю з великої висоти протягом шестигодинного польоту. Розпочати запуски своєї капсули "Нептун" у компанії Space Perspective планують уже наприкінці 2024 року.
Довгий час американці тримали в таємниці внутрішнє оздоблення капсули, але тепер вони надали більше інформації. У капсулі будуть вікна висотою 1,5 метра, Wi-Fi та бар із напоями.
Ціна за цей політ значно нижча за конкурентів. Наприклад, у Virgin Galactic квиток коштує 450 тисяч доларів, вважається, що в Blue Origin квитки коштують ще дорожче, а космічні туристи, які полетіли на МКС на кораблі компанії SpaceX заплатили взагалі по 55 млн доларів кожен.
Незважаючи на те, що політ на капсулі "Нептун" коштує дешевше, це не зовсім політ у космос, адже апарат підніме туристів лише на висоту 30 км. Тоді як космічний корабель Virgin Galactic піднімається на висоту понад 80 км, а корабель від Blue Origin взагалі досягає міжнародно визнаного кордону, де починається космос – лінії Кармана, на висоті 100 км. Але кораблі Crew Dragon від SpaceX літають ще далі.
"У нашій капсулі туристи будуть над 99% атмосфери Землі, а значить, вони побачать справжній космос", — говорить співзасновниця Space Perspective Джейн Пойнтер.
За 6 годин польоту в капсулі з повітряною кулею туристи 2 години підніматимуться, 2 години летітимуть високо в атмосфері та 2 години спускатимуться. І жодної невагомості вони не відчують, на відміну від подорожей на кораблях конкурентів.
Для того, щоб полетіти на капсулі "Нептун", не потрібна жодна спеціальна підготовка. Як-то кажуть, сів і полетів.
Повітряна куля, яка підніматиме капсулу вгору зі швидкістю 19 км/год, буде наповнена воднем, здобутим із відновлюваних джерел енергії. Так компанія Space Perspective заявляє про свою екологічність, тому їхній політ є альтернативою ракетам зі шкідливими викидами. Space Perspective запланувала вже 25 рейсів у верхні шари атмосфери, і всі квитки на ці рейси вже продані.
Минулого року розпочалися перегони мільярдерів у сфері космічного туризму. Річард Бренсон, власник Virgin Galactic здійснив політ із пасажирами на борту свого космічного літака 11 липня 2021 року. Вже 20 липня в навколоземний простір полетів Джефф Безос, власник Blue Origin. А повністю цивільний екіпаж відправила на своєму кораблі компанія SpaceX Ілона Маска у вересні минулого року.
Незважаючи на успіхи Virgin Galactic і Blue Origin, компанія SpaceX, схоже, лідирує в ширшій космічній гонці мільярдерів. Космічні кораблі Ілона Маска також доставляють обладнання й астронавтів NASA на МКС.
А нещодавно на МКС вирушив і перший туристичний екіпаж і знову на кораблі SpaceX.