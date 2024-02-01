Жуткая пустынная планета: стоит ли людям лететь на Марс и что там с нами может произойти (фото)

Четвертая планета от Солнца представляет собой не очень гостеприимный мир, где нечем дышать.

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Марс уже давно представляет большой интерес для ученых. Хотя некоторые исследователи считают, что сначала лучше отправиться на Венеру, все же Красная планета выглядит приятнее, чем адские условия второй планеты от Солнца. О том, насколько целесообразно отправлять человека на Марс, изданию Universe Today рассказывает Джордан Бретцфельдер из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, США.

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Марс представляет собой холодную каменистую планету, покрытую песками, горами, и кратерами, где как сейчас известно нет жизни. Хотя ученые считают, что когда-то на красной планете существовали реки и озера, и возможно даже моря. В отличие от Титана (спутник Сатурна), где такие водоемы есть и сейчас, и состоят они из метана, на Марсе была обычная вода. Как уже писал Фокус, астрономы нашли доказательства того, что на Красной планете действительно существовало озеро из жидкой воды в одном из кратеров.

Марс представляет собой каменистую планету, покрытую песками, горами, и кратерами, где как сейчас известно нет жизни Фото: NASA

Красная планета в 2 раза меньше Земли по размеру, средняя температура там составляет минус 60 градусов Цельсия, атмосфера очень тонкая и состоит во основном из углекислого газа.

Красная планета в 2 раза меньше Земли по размеру, средняя температура там составляет минус 60 градусов Цельсия, атмосфера очень тонкая и состоит во основном из углекислого газа Фото: NASA

Год на планете длится 687 земных дней, а лететь к Марсу с помощью нынешних технологий придется от 6 до 9 месяцев. Да и то, чтобы быстрее добраться к планете нужно выбирать период, который наступает каждые 2 года, когда Марс находится ближе всего к Земле.

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Илон Маск, например, считает, что Марс является идеальной планетой заселения людьми и раньше говорил, что с помощью своей ракеты Starship он сможет туда отправить десятки тысяч человек для основания колонии. NASA в свою очередь планирует отправить на Марс первых астронавтов ближе к 2040 году.

Учитывая не самые приятные для жизни человека условия, возникает вопрос: "Стоит ли вообще лететь людям на Марс?". Кроме того, что там нужно добывать воду, которая как считается хранится в подземных резервуарах из водяного льда, производить кислород для дыхания, так еще нужно постоянно думать о том, как спустись от смертельного космического и солнечного излучения. На Марсе нет озонового слоя, способного защитить человека.

Так может выглядеть первая база на Марсе Фото: NASA

Но Джордан Бретцфельдер считает, что людям нужно лететь на Марс, как минимум потому, что человек сможет лучше справиться с научными исследованиями планеты, чем марсоходы. Люди могут быстро принимать решения о сборе данных, а также могут перемещаться по определенной местности, которая недоступна для роботизированных аппаратов. Когда люди окажутся на Марсе, то это даст толчок созданию новых технологий, которые позволят установить долгосрочное присутствие людей на Красной планете. Пребывание на Марсе первых астронавтов позволит провести проверку уже имеющихся технологий и научит человечество выживать на не очень приятной для жизни планете.

Но есть и свои минусы. Марс находится далеко, а потому первые астронавты должны буду провести на планете некоторое время, чтобы заниматься научными исследованиями и готовиться к возвращению обратно. Для планеты люди представляют опасность в том смысле, что неизвестно как повлияют не местную среду человеческие микробы. Что еще более важно, неизвестно как повлияют на Землю возможные марсианские микробы, если они там вообще существуют.

Что касается того, какой должна быть база на Марсе, то ученый считает, что как всегда есть два варианта. Такую базу можно построить на поверхности планеты, что упростит научные исследования, а также обеспечит лучшую связь с Землей. Но, как уже было сказано выше, Марс не защищен от опасного для людей излучения. Поэтому базу на Марсе можно построить в особых подземных пещерах, которые были созданы во время вулканической активности на планете. Но это принесет с собой сложности в виде усложнения поддержания связи и некоторых других негативных факторов. Хотя образцы породы, собранные на глубине, могут иметь большую научную ценность, ведь они могут многое рассказать о геологической истории планеты.

По словам ученого, нужно сначала вернуться на Луну, создать там базы, а затем уже думать о полетах на Марс.

Как уже писал Фокус, ракета, с помощью которой Илон Маск планирует доставить людей на Марс, через несколько лет доставит на орбиту новую космическую станцию. При этом для осуществления миссии ракете Starship потребуется всего один запуск в космос.