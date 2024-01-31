Полезные микробы. Полет на Марс негативно скажется на мозге человека: неожиданное решение

Полеты в глубокий космос будут истощать мозг астронавтов, но микробы могут помочь решить эту проблему.

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Еда для астронавтов, которые будут лететь на Марс, должна не только обеспечивать астронавтов питательными веществами и калориями. Правильное питание также имеет первостепенное значение для поддержания их психического и когнитивного здоровья. Авторы нового исследования из Университета Дикина (Австралия) и Медицинского колледжа Бейлор (США) в своей статье для Space пишут, что необходимо радикально переосмыслить то, чем будут кормить астронавтов во время миссии на Красную планету.

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Ученые считают, что нужно признать важную роль микробов для работы мозга человека и психического здоровья, а также обеспечить астронавтов правильной пищей и условиями для роста множества этих полезных микробов.

Почему миссия на Марс такая сложная?

Полеты в глубокий космос подвергнут людей огромным физическим и психологическим испытаниям. К ним относятся длительная изоляция, ограниченность пространства и ресурсов, а также влияние микрогравитации. Влияние космических и солнечных лучей, а также изменение в питании могут снизить когнитивные способности астронавтов. Это может привести к проблемам с психическим здоровьем.

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Почему правильное питание важно для психического здоровья?

Качество пищи влияет не только на их физическое здоровье, но также на психическое здоровье и здоровье мозга. Выявлена связь между питанием и риском проявления депрессии и тревоги. Но улучшение питания приводит у уменьшения уровня проблем.

Питание также влияет на функции участка мозга под названием гиппокамп, который имеет решающее значение для обучения и памяти, а также для поддержания психического здоровья. Исследование показывает, что пища, которая содержит больше растительных продуктов и морепродуктов приводит к улучшению когнитивных функций. Качество пищи также может влиять на то, как микробы в кишечнике влияют на мозг.

Питание также влияет на функции участка мозга под названием гиппокамп, который имеет решающее значение для обучения и памяти, а также для поддержания психического здоровья Фото: space.com

Не все продукты можно есть в космосе

Ученые считают, что во время полета на марс астронавты должны есть пищу, которая им будет нравится и сможет обеспечить питательными веществами. Оказавшись на Марсе астронавтам нужно будет выращивать свежие продукты питания, в том числе источники белка. Ученые считают, что важной составляющей пищи для астронавтов на Марсе должны быть продукты ферментации и микробы.

Почему микробы так важны?

Микробы являются важнейшим аспектом выращивания продуктов питания и необходимы для поддержания жизни и функционирования людей. Человек эволюционировал вместе с триллионами различных микробов, которые живут по всему организму. Особенно важными являются кишечные микробы. Эти микробы, которые являются бактериями, влияют на пищеварение, обмен веществ, а также на иммунную, эндокринную и нервную системы человека. Кишечные микробы влияют на психическое здоровье и поведение человека. Другие компоненты нашего микробиома, такие как вирусы, грибки и даже паразиты, а также микробиом полости рта и легких также связаны с психическим здоровьем и здоровьем мозга.

Ученые считают, что жизненно важно обеспечить всех астронавтов самыми здоровыми и разнообразными микробами на протяжении всей миссии на Марс

Ученые считают, что жизненно важно обеспечить всех астронавтов самыми здоровыми и разнообразными микробами на протяжении всей миссии на Марс. Ферментированный белок из микробов можно быстро производить в биореакторе на борту космического корабля даже из пищевых отходов. Некоторые виды имеют мясной вкус и текстуру и могут содержать все необходимые человеку аминокислоты, а также полезные побочные продукты самих микробов.

Сама ферментация создает тысячи различных биологически активных молекул, включая некоторые витамины, которые оказывают разнообразное благотворное влияние на здоровье, в том числе возможную пользу для психического здоровья.

Как уже писал Фокус, на МКС появится робот-хирург, который будет резать плоть человека во время полетов на Марс. Новая разработка поможет врачам проводить хирургические операции в космосе.