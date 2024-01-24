Опасная космическая еда: обнаружено, что популярный овощ вреден для здоровья астронавтов

Новое исследование предполагает, что листовые овощи, выращенные на МКС, не такие полезные, как может показаться.

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Авторы исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, выращивали салат на Земле в условиях, моделирующих микрогравитацию, и обнаружили, что этот листовой овощ не может нормально защититься от вредных бактерий в космосе, пишет Gizmodo.

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Салат является частью сбалансированного рациона для астронавтов на Международной космической станции (МКС). Астронавты выращивают его в специальных камерах, где созданы необходимые условия для роста растения. Салат является хорошей альтернативой расфасованным продуктам, которые астронавтам приходится есть на космической станции. Но авторы нового исследования предупреждают, что растения, выращенные в условиях микрогравитации, более склонны к инфекциям, таким как кишечная палочка или сальмонелла.

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Ученые выращивали салат в условиях, имитирующих микрогравиатцию на борту МКС. Растения хорошо чувствуют гравитацию и для ее обнаружения они используют корни. Растения, выращенные учеными, подвергались воздействию моделируемой микрогравитации путем вращения. Поэтому растения не могли правильно реагировать на гравитацию.

У растений есть клетки, чувствительные к гравитации, которые заставляют их корни расти вниз, в то время как само растение растет вверх. Оказалось, что в условиях невесомости естественная защита растений от бактерий становится менее эффективной. Ученые считают, что зараженные кишечной палочкой или сальмонеллой листья салата, которые употребляют в пищу астронавты, могут серьезно навредить здоровью последних.

Салат является частью сбалансированного рациона для астронавтов на Международной космической станции (МКС). Астронавты выращивают его в специальных камерах, где созданы необходимые условия для роста растения Фото: NASA

На листьях и стеблях салата находятся крошечные поры, которые помогают растению дышать, а также они являются защитным механизмом в борьбе с бактериями. То есть если рядом находится бактерия, то эти поры закрываются. Когда же растения вращали, то они дезориентировались в пространстве и вместо того, чтобы закрывать поры, когда рядом находятся бактерии, они их открывали.

Ученые выяснили, что такие бактерии, как сальмонелла могут легче проникнуть в таки салата в условиях невесомости, то есть это может происходить на МКС. Кстати,, 4 года назад ученые выяснили, что хотя выращенные на МКС салат такой же питательный, как и выращенный на Земле, все в нем содержится больше бактерий.

Несмотря на то, что астронавты при выращивании салата применяют все методы для того, чтобы растения нормально реагировали на микрогравитацию, носители бактерий, то есть люди, всегда рядом.

Ученые считают, что для того, чтобы снизить риск заражения растений бактериями нужно изменить их генетику.

Результаты нового исследования могут помешать созданию хорошего источника питания для астронавтов, который отлично растет в космосе, во время будущих миссий на Луну или Марс. Но ученые считают, что можно генетически изменить салат, чтобы он стал менее опасным для здоровья астронавтов, но для этого нужны дополнительные эксперименты.

Как уже писал Фокус, NASA вложило деньги в новый ядерный ракетный двигатель, с помощью которого можно долететь к соседним звездам. Проект нового ядерного ракетного двигателя предусматривает, что с его помощью можно будет исследовать соседние звездные системы и собирать образцы с межзвездных объектов.