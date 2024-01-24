Небезпечна космічна їжа: виявлено, що популярний овоч шкідливий для здоров'я астронавтів

Нове дослідження припускає, що листові овочі, вирощені на МКС, не такі корисні, як може здатися.

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Автори дослідження, опублікованого в журналі Scientific Reports, вирощували салат на Землі в умовах, що моделюють мікрогравітацію, і виявили, що цей листовий овоч не може нормально захиститися від шкідливих бактерій у космосі, пише Gizmodo.

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Салат є частиною збалансованого раціону для астронавтів на Міжнародній космічній станції (МКС). Астронавти вирощують його в спеціальних камерах, де створено необхідні умови для росту рослини. Салат є хорошою альтернативою розфасованим продуктам, які астронавтам доводиться їсти на космічній станції. Але автори нового дослідження попереджають, що рослини, вирощені в умовах мікрогравітації, більш схильні до інфекцій, таких як кишкова паличка або сальмонела.

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Вчені вирощували салат в умовах, що імітують мікрогравіатцію на борту МКС. Рослини добре відчувають гравітацію і для її виявлення вони використовують коріння. Рослини, вирощені вченими, піддавалися впливу модельованої мікрогравітації шляхом обертання. Тому рослини не могли правильно реагувати на гравітацію.

У рослин є клітини, чутливі до гравітації, які змушують їхнє коріння рости донизу, тоді як сама рослина росте вгору. Виявилося, що в умовах невагомості природний захист рослин від бактерій стає менш ефективним. Вчені вважають, що заражене кишковою паличкою або сальмонелою листя салату, яке вживають у їжу астронавти, може серйозно нашкодити здоров'ю останніх.

Салат є частиною збалансованого раціону для астронавтів на Міжнародній космічній станції (МКС). Астронавти вирощують його в спеціальних камерах, де створено необхідні умови для росту рослини Фото: NASA

На листках і стеблах салату знаходяться крихітні пори, які допомагають рослині дихати, а також вони є захисним механізмом у боротьбі з бактеріями. Тобто якщо поруч знаходиться бактерія, то ці пори закриваються. Коли ж рослини обертали, то вони дезорієнтувалися в просторі і замість того, щоб закривати пори, коли поруч знаходяться бактерії, вони їх відкривали.

Учені з'ясували, що такі бактерії, як сальмонела, можуть легше проникнути в таки салату в умовах невагомості, тобто це може відбуватися на МКС. До речі, 4 роки тому вчені з'ясували, що хоча вирощений на МКС салат такий самий поживний, як і вирощений на Землі, все ж у ньому міститься більше бактерій.

Попри те, що астронавти під час вирощування салату застосовують усі методи для того, щоб рослини нормально реагували на мікрогравітацію, носії бактерій, тобто люди, завжди поруч.

Вчені вважають, що для того, щоб знизити ризик зараження рослин бактеріями, потрібно змінити їхню генетику.

Результати нового дослідження можуть завадити створенню хорошого джерела харчування для астронавтів, який відмінно росте в космосі, під час майбутніх місій на Місяць або Марс. Але вчені вважають, що можна генетично змінити салат, щоб він став менш небезпечним для здоров'я астронавтів, але для цього потрібні додаткові експерименти.

Як уже писав Фокус, NASA вклало гроші в новий ядерний ракетний двигун, за допомогою якого можна долетіти до сусідніх зірок. Проект нового ядерного ракетного двигуна передбачає, що за його допомогою можна буде досліджувати сусідні зоряні системи і збирати зразки з міжзоряних об'єктів.