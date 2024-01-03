Космічна їжа. Учені з'ясували, що краще їсти астронавтам під час подорожі на Марс

Під час довгої подорожі на Червону планету астронавтам потрібна не тільки поживна, а й смачна їжа.

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Оскільки космічні агентства зараз уже думають про польоти астронавтів на Марс і до більш далеких світів, крім того, що потрібно створити нові космічні кораблі, необхідно розуміти, як правильно годувати космічних мандрівників. Автори нового дослідження, опублікованого в журналі ACS Food Science & Technology, вважають, що в них є ідеальна страва для подорожей у глибокий космос. Погана новина для любителів м'яса полягає в тому, що цією ідеальною стравою є вегетаріанський салат, пише IFLScience.

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Астронавтам, які вирушать на Марс, потрібна буде особлива їжа під час багатомісячної подорожі в космосі. З огляду на те, що космічні мандрівники спалюватимуть багато калорій, їм потрібна їжа, що дає багато енергії. Наявність негативного впливу невагомості на кістки означає, що астронавтам також буде потрібно більше кальцію, ніж людям на Землі. Важливим фактором у розумінні того, що зможуть їсти астронавти космосі, є те, що вони зможуть виростити на космічному кораблі.

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Виходячи з цього, вчені вирішили з'ясувати, якою може бути поживна і водночас смачна їжа, на основі різноманітних культур, здатних вижити в умовах мікрогравітації.

Астронавтам, які вирушать на Марс, потрібна буде особлива їжа під час багатомісячної подорожі в космосі Фото: Live Science

Вчені оцінили 10 різних видів космічної їжі, беручи до уваги до 102 різних сільськогосподарських культур, ґрунтуючись на таких факторах.

Наскільки добре певна комбінація продуктів може задовольнити щоденні потреби астронавтів у їжі?

Які культури потребують найменшої кількості води для свого зростання?

Скільки добрив, часу і простору необхідно для росту сільськогосподарських культур?

Чи можна переробити неїстівні частини продуктів харчування?

Науковці тестували не лише вегетаріанські, а й м'ясні страви, але все ж ідеальною стравою виявився "космічний салат", який складається з соєвих бобів, маку, ячменю, капусти, арахісу, батату та насіння соняшнику. За словами вчених, цей салат не забезпечить повністю астронавтів усіма необхідними мікроелементами, тому потрібні будуть додаткові харчові добавки.

Хоча цей салат є досить поживним, все ж науковці вирішили перевірити наскільки він буде смачним. Це важливо, адже астронавти можуть їсти такий салат щодня протягом багатьох місяців. У підсумку вчені зібрали фокус-групу з добровольців, чоловіків і жінок, і дали їм спробувати цей "космічний салат". Учасники експерименту дали досить хороші відгуки про цю страву.

Попри схвальні відгуки, науковці вважають, що ще є можливості для покращення космічної їжі. Автори дослідження тепер хочуть створити нові страви на основі цих та інших інгредієнтів з урахуванням різного віку, статі та рівня здоров'я людей. Можливо, серед космічних страв з'явиться і вирощене в лабораторії м'ясо.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що виявити розвинену позаземну цивілізацію можна за допомогою головного елемента для життя людини.