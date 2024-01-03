Космическая еда. Ученые выяснили, что лучше есть астронавтам во время путешествия на Марс

Во время долгого путешествия на Красную планету астронавтам нужна не только питательная, но и вкусная еда.

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Поскольку космические агентства сейчас уже думают о полетах астронавтов на Марс и к более далеким мирам, кроме того, что нужно создать новые космические корабли, необходимо понимать, как правильно кормить космических путешественников. Авторы нового исследования, опубликованного в журнале ACS Food Science & Technology, считают, что у них есть идеальное блюдо для путешествий в глубокий космос. Плохая новость для любителей мяса заключается в том, что этим идеальным блюдом является вегетарианский салат, пишет IFLScience.

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Астронавтам, которые отправятся на Марс, нужна будет особенная еда во время многомесячного путешествия в космосе. Учитывая то, что космические путешественники будут сжигать много калорий, им нужна еда, дающая много энергии. Наличие негативного влияния невесомости на кости означает, что астронавтам также потребуется больше кальция, чем людям на Земле. Немаловажным фактором в понимании того, что смогут есть астронавты космосе, является то, что они смогут вырастить на космическом корабле.

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Исходя из этого, ученые решили выяснить, какой может быть питательная и в то же время вкусная еда, на основе разнообразных культур, способных выжить в условиях микрогравитации.

Астронавтам, которые отправятся на Марс, нужна будет особенная еда во время многомесячного путешествия в космосе Фото: Live Science

Ученые оценили 10 различных видов космической еды, принимая во внимание до 102 различных сельскохозяйственных культур, основываясь на следующих факторах.

Насколько хорошо определенная комбинация продуктов может удовлетворить ежедневные потребности астронавтов в еде?

Какие культуры требуют меньше всего количества воды для своего роста?

Сколько удобрений, времени и пространства необходимо для роста сельскохозяйственных культур?

Можно ли переработать несъедобные части продуктов питания?

Ученые тестировали не только вегетарианские, но и мясные блюда, но все же идеальным блюдом оказался "космический салат", состоящий из соевых бобов, мака, ячменя, капусты, арахиса, батата и семечек подсолнуха. По словам ученых, этот салат не обеспечит полностью астронавтов всеми необходимыми микроэлементами, поэтому нужны будут дополнительные пищевые добавки.

Хотя этот салат является достаточно питательным, все же ученые решили проверить насколько он будет вкусным. Это важно, ведь астронавты могут есть такой салат каждый день в течение многих месяцев. В итоге ученые собрали фокус-группу из добровольцев, мужчин и женщин, и дали им попробовать этот "космический салат". Участники эксперимента дали довольно хорошие отзывы об этом блюде.

Несмотря на положительные отзывы, ученые считают, что еще есть возможности для улучшения космической еды. Авторы исследования теперь хотят создать новые блюда на основе этих и других ингредиентов с учетом разного возраста, пола и уровня здоровья людей. Возможно, среди космических блюд появится и выращенное в лаборатории мясо.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что обнаружить развитую внеземную цивилизацию можно с помощью главного элемента для жизни человека.