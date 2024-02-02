Японський "Місячний снайпер" надіслав останні фото з Місяця: перейшов у сплячий режим (фото)

Посадковий модуль SLIM знову відключився і буде "спати" під час довгої холодної ночі на Місяці. Він може прокинутися, а може і не прокинутися більше.

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Японський посадковий модуль SLIM знову перейшов у сплячий режим, коли на Місяці настала двотижнева холодна ніч. Сонячні панелі перестали отримувати достатню кількість сонячного світла, а тому батарея модуля перестала заряджатися. Японські вчені вважають, що апарат, який отримав прізвисько "Місячний снайпер" через свою максимально точну посадку на Місяці, ще може продовжити свою роботу через 14 днів. Але повної впевненості в цьому немає. Хоча за кілька днів роботи модулю SLIM вдалося зробити фото місячної поверхні та зібрати цінні дані, пише New Atlas.

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Посадковий модуль SLIM, створений у Японії, лише кілька днів тому зміг розпочати свою роботу на Місяці, хоча приземлився там ще 19 січня. Але під час приземлення він підстрибнув і опинився в положенні "догори ногами". У результаті його сонячні панелі були розміщені так, що сонячне світло не потрапляло на них. Тому батарея модуля не заряджалася, і він перейшов у сплячий режим.

Посадковий модуль SLIM, створений у Японії, лише кілька днів тому зміг розпочати свою роботу на Місяці, хоча приземлився там ще 19 січня. Але під час приземлення він підстрибнув і опинився в положенні "догори ногами" Фото: JAXA

Лише 29 січня Сонце розташувалося так, що світло зірки почало потрапляти на сонячні панелі і SLIM розпочав свою роботу з дослідження Місяця. Зокрема, апарат сканував прилеглу поверхню Місяця, щоб визначити її хімічний склад, а також певні мінерали.

За фактом SLIM, якому вдалося приземлиться всього за 55 метрів від запланованого мета посадки (це величезне досягнення, адже здебільшого апарати приземляються в радіусі кількох кілометрів) пропрацював лише 3 дні.

Зображення місячної поверхні, зняті камерою SLIM відразу після приземлення 19 січня (ліворуч) і після відновлення електропостачання через 10 днів (праворуч). У міру того як напрямок Сонця змінювався, змінювалися і тіні, що відкидаються на місячну поверхню Фото: JAXA

31 січня він зробив свої останні фото поверхні Місяця, а вже 1 лютого перейшов у сплячий режим, адже на Місяці настала ніч, а це означає, що батарея модуля не може заряджатися через нестачу сонячного світла. У японському космічному агентстві JAXA вважають, що SLIM ще зможе повернутися до роботи приблизно 15 лютого, коли на Місяці знову настане день.

31 січня SLIM зробив свої останні фото поверхні Місяця, а вже 1 лютого перейшов у сплячий режим Фото: JAXA

Але посадковий модуль не має системи обігріву, а вночі на Місяці температура знижується до мінус 130 градусів Цельсія. Тому такий холод може пошкодити батарею модуля і вивести з ладу його наукові прилади. Час покаже, чи справдяться прогнози японських учених.

Але незалежно від того, прокинеться SLIM чи ні, згідно із заявою JAXA, посадковий модуль зміг виконати основні завдання. По-перше, як уже було сказано вище, модуль приземлився на Місяці максимально точно, по-друге, два крихітних місяцеходи успішно виїхали на поверхню Місяця і продемонстрували функціональну сумісність, і по-третє, SLIM встиг зібрати багато корисних даних.

Місячний камінь, який сфотографував SLIM після відновлення електропостачання, має ширину 63 сантиметри і розташований на відстані 18 метрів від посадкового модуля Фото: JAXA

За словами японських учених, вони вже почали аналіз отриманої інформації, яка допоможе розгадати загадку походження Місяця. Щойно буде отримано перші результати досліджень, вони будуть представлені громадськості.

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