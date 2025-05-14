Крихітна скляна кулька допомогла зазирнути в приховані надра Місяця: що виявили вчені (фото)

Вчені за допомогою скляної кульки змогли побачити матеріал мантії Місяця, чого раніше не вдавалося, і отримати уявлення про те, які процеси сформували його вкриту кратерами поверхню.

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Дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише Space.

Учені вивчили скляну кульку діаметром лише кілька міліметрів, яку разом зі зразками місячного ґрунту доправив на Землю китайський космічний апарат "Чан'е-5" 2020 року. Зразки було зібрано на території величезної рівнини, вкритої застиглою лавою під назвою Океан Бур. Це найбільше місячне море, яке розташоване на видимій стороні Місяця.

Довжина Океану Бур з півночі на південь становить 2500 км, а площа — 4 млн кв. км.

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Капсула зі зразками місячного ґрунту приземлилася в Китаї 2020 року

Учені з'ясували, що скляна кулька має вік 68 млн років і це результат ударної події на поверхні Місяця. Дослідників здивував хімічний склад кульки, який відрізняється від складу навколишніх вулканічних порід. У кульці виявилося дуже багато оксиду магнію.

Океан Бур на Місяці Фото: solar-system

Вчені дійшли висновку, що ця скляна кулька утворилася внаслідок падіння астероїда на поверхню Місяця і утворилася вона з матеріалу, що становить верхню частину мантії. Під час удару цей матеріал було викинуто на поверхню. Таким чином вчені отримали доступ до матеріалу, який іншим чином дістати і вивчити не можна. Ще ніколи вчені не вивчали мантію Місяця безпосередньо, а скляна кулька дає змогу зазирнути в приховані надра супутника Землі. Вчені кажуть, що нове дослідження є важливим кроком вперед у розумінні того, як Місяць розвивався зсередини.

Внутрішня структура скляної кульки з Місяця Фото: space.com

Навколо місця посадки модуля "Чан'е-5" розташовано понад 100 000 кратерів розміром понад 100 метрів, а це ускладнює визначення джерела появи скляної кульки. Але вчені вважають, що ця кулька та інші подібні до неї, які прибули на Землю разом зі зразками місячного ґрунту, ймовірно, утворилися в Морі Дощів. Це місячне море, вкрите застиглою лавою, розташоване поруч з Океаном Бур. Море Дощів утворилося внаслідок падіння величезного астероїда приблизно 4 млрд років тому. Дистанційне зондування показало, що на краю цього місячного моря знаходяться ті ж мінерали, які виявлені в скляній кульці.

Море Дощів має діаметр понад 1100 км і площу майже 830 000 кв. км.

Море Дощів на Місяці Фото: solar-system

Учені вважають, що після падіння астероїд міг глибоко зануритися в кору Місяця, і в результаті на поверхню було викинуто багато матеріалу з верхньої частини мантії. Цей матеріал потрапив і туди, де приземлився посадковий модуль "Чан'е-5". 68 млн років тому в це місце, ймовірно, вдарив менший астероїд, і внаслідок цього матеріал із мантії було переплавлено на скло, що й призвело до утворення скляних кульок.

Завдяки китайському апарату "Чан'є-5" 2020 року вперше за 44 роки на Землю доставили зразки місячного ґрунту. Востаннє це зробив радянський апарат "Луна-24" 1976 року.

Ось уже кілька років вчені вивчають доставлені зразки місячного ґрунту. Одним із важливих минулих відкриттів стало те, що цей матеріал виявився набагато молодшим, ніж той, що доставили астронавти NASA на початку 70-х років минулого століття. Таким чином учені вважають, що вулканічна активність на Місяці відбувалася всього 120 млн років тому. Але тепер потрібно з'ясувати, як за відсутності води і гарячих радіоактивних елементів, необхідних для утворення підземної магми, відбувалася вулканічна активність відносно недавно за космічними мірками.

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