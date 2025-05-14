Сонце викинуло в космос структуру завдовжки 1 мільйон км: чи варто нам турбуватися (фото)

Космічний апарат Solar Dynamics Observatory зробив приголомшливі зображення виверження масивної сонячної нитки, відомої також, як протуберанець, у північній півкулі Сонця. Довжина цієї нитки становить приблизно 1 000 000 км і це виверження відбулося в ніч з 12 на 13 травня.

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Про це пише Space.

Величезна сонячна нитка виникла в північній півкулі Сонця і викинула дуже багато плазми в космос. Цей протуберанець має довжину приблизно 1 млн км, а значить він майже в 2 рази більший, ніж відстань від Землі до Місяця. На зображеннях нижче показано масштабне виверження плазми і для порівняння вставлена фотографія Землі, щоб показати масштаб цієї події. Нагадуємо, що діаметр Землі становить 12 756 км.

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Мисливець за полярними сяйвами Вінсент Ледвіна написав у соціальній мережі Х, що це виверження — це те, що дійсно потрібно побачити.

Довга сонячна нитка, підвішена магнітними полями Сонця, висіла деякий час над поверхнею нашої зірки, а потім розпалася. Ці структури холодніші і щільніші за своє оточення, через що вони виглядають як темні нитки на тлі яскравого сонячного диска. Коли відбувається виверження сонячної нитки, то воно може викликати корональний викид маси, коли в космос відлітає величезний потік плазми. Цього разу сталося саме це.

Космічний апарат Solar Dynamics Observatory зробив приголомшливі зображення виверження масивної сонячної нитки Фото: solar-system

Цей протуберанець (угорі зображення) має довжину приблизно 1 млн км, а отже він майже в 2 рази більший, ніж відстань від Землі до Місяця Фото: solar-system

Мисливець за полярними сяйвами Юре Атанаков написав у соціальній мережі Х, що виверження є наймасштабнішим, яке спостерігали останнім часом. Корональний викид маси не був спрямований у бік Землі, але якби плазма врізалася в нашу планету, то вона могла б спричинити появу геомагнітної бурі рівня G4 або G5, вважає Атанаков.

Хоча геомагнітні бурі можуть спричиняти сліпучі полярні сяйва і навіть порушувати роботу зв'язку та електромереж, цього разу, ймовірно, нам пощастило, але вчені продовжують спостереження, адже потік плазми все ще може досягти Землі.

Як уже писав Фокус, раніше цього місяця космічний апарат GOES-19 спостерігав за ще одним масштабним виверженням сонячної нитки, яка височіла над поверхнею Сонця.

Також Фокус писав про те, що минув рік з моменту появи найпотужнішої геомагнітної бурі з 2003 року. Вчені з NASA поділилися результатами досліджень наслідків цієї події.

Нагадуємо, що сонячна плазма, якщо вона врізається в магнітне поле Землі, може призвести до появи геомагнітної бурі різної потужності. Найчастіше виникають бурі рівня G1 і G2, і набагато рідше рівня G3 і G4, і дуже рідко рівня G5.

Ще Фокус писав про те, що крихітна скляна кулька допомогла зазирнути в приховані надра Місяця. Вчені за допомогою скляної кульки змогли побачити матеріал мантії Місяця, чого раніше не вдавалося.