Землю накрила найпотужніша геомагнітна буря за 21 рік: учені розповіли про наслідки (фото)

Учені з NASA розповіли про те, до чого призвела найпотужніша геомагнітна буря на Землі, яка виникла 10 травня 2024 року і наслідки якої досі є предметом детального вивчення.

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Про це пише IFLScience.

Найпотужніша геомагнітна буря на Землі за 21 рік

9 травня 2024 року вчені з NASA зібралися для того, щоб обговорити потенційні проблеми на Землі, які можуть виникнути внаслідок найпотужнішої геомагнітної бурі. Але вже 10 травня нашу планету накрила найпотужніша геомагнітна буря з 2003 року. Відтоді вчені продовжують вивчати її вплив на нашу планету і технології, і вони поділилися своїми висновками.

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Спалах на Сонці класу Х

Геомагнітні бурі на Землі виникають, коли плазма у вигляді корональних викидів маси виривається із Сонця в космос і врізається в магнітне поле Землі, яке формує її магнітосферу. Відбувається зміна магнітного поля, а заряджені сонячні частинки, що проникли в атмосферу, викликають появу полярного сяйва. Водночас сильні геомагнітні бурі можуть негативно вплинути на роботу супутників на орбіті, а також систем зв'язку і GPS на Землі, а ще спричинити збій у роботі електромереж.

Найпотужніша геомагнітна буря за останні понад 20 років виникла внаслідок того, що одразу кілька корональних викидів маси досягли Землі. Ця плазма вирвалася в космос разом із потужним випромінюванням, створюваним кількома сонячними спалахами класу Х, які виникли 8 травня.

Сонячний спалах — інтенсивний викид енергії та випромінювання, що виникає в сонячних плямах, де магнітне поле сильніше, а плазма холодніша. Сонячні спалахи поділяють на 5 класів, де клас Х — це найпотужніші спалахи.

Сонячні спалахи Фото: NASA

Через те, що ці спалахи супроводжувалися такими ж потужними корональними викидами маси, на Землі виникла найпотужніша геомагнітна буря, яка негативно вплинула на наші технології. Науковці з NASA за допомогою космічних апаратів і наземних станцій стеження мали змогу в режимі реального часу спостерігати за наслідками геомагнітної бурі. Це була буря рівня G5. Найчастіше на Землі виникають геомагнітні бурі рівня G1 і G2, рідше — рівня G3.

Найпотужніша геомагнітна буря: постраждали технології

Наприклад, у багатьох регіонах Землі стався значний збій у роботі електромереж, зв'язку та систем GPS. Багатьом літакам довелося обирати інші маршрути, щоб уникнути катастрофи через втрату нормальної навігації. Зі США, наприклад, багато людей залишилися без зв'язку на кілька годин. Ця геомагнітна буря показала вразливість наших технологій перед проявом сильної активності Сонця.

Найпотужніша геомагнітна буря: нове явище біля Землі

Учені з NASA також з'ясували, що найпотужніша геомагнітна буря з 2003 року створила навколо Землі два нові тимчасові радіаційні пояси, які розташувалися між двома постійними радіаційними поясами.

Радіаційні пояси — це область магнітосфери Землі, де розжарюються й утримуються високоенергетичні заряджені частинки, здебільшого протони й електрони. Перший радіаційний пояс Землі, що складається переважно з протонів, розташований на висоті 4000 км. Другий радіаційний пояс, що складається в основному з електронів, розташований на висоті 17 000 км. Якщо космічний апарат потрапляє в радіаційний пояс, то його сонячні панелі та батареї можуть бути пошкоджені, так само, як і прилади.

Радіаційні пояси — це область магнітосфери Землі, де розжарюються й утримуються високоенергетичні заряджені частинки, здебільшого протони й електрони Фото: IFLScience

Найпотужніша геомагнітна буря: вплив на магнітне поле Землі

Також учені з NASA з'ясували, що геомагнітна буря сильно вплинула на магнітосферу Землі.

Магнітосфера - це область впливу магнітного поля нашої планети.

Магнітосфери є і в інших планет, де існує магнітне поле. Наприклад, у Марса воно давно зникло. Корональні викиди маси із Сонця створили велетенські хвилі в магнітному полі Землі і періодично передавали додаткову магнітну енергію.

Найпотужніша геомагнітна буря: полярне сяйво, де його не може бути

Ще найпотужніша геомагнітна буря призвела до появи полярного сяйва в регіонах, що знаходилися відносно недалеко від екватора. Нагадуємо, що полярне сяйво тому так і називається, адже це атмосферне явище виникає в полярних регіонах. Іноді досить потужні геомагнітні бурі провокують появу полярного сяйва в нижчих широтах.

Полярне сяйво тому так і називається, адже це атмосферне явище виникає в полярних регіонах Фото: ScienceAlert

Найпотужніша геомагнітна буря: катастрофа для супутників

Учені з NASA з'ясували, що через найсильнішу геомагнітну бурю верхні шари атмосфери Землі нагрілися і розширилися, що призвело до значного збою в роботі тисяч супутників. Деякі з них не могли утримуватися на орбіті і згоріли в атмосфері.

Найпотужніша геомагнітна буря: Марс також постраждав

Виявилося, що корональні викиди маси досягли не тільки Землі в травні минулого року, а й Марса. Прилади марсохода Curiosity зафіксували величезний потік заряджених сонячних частинок, які потрапили на Червону планету через те, що вона не має такої ж щільної атмосфери, як у Землі. За словами вчених, на Марсі було зафіксовано найвищий рівень радіації. Якби в травні минулого року на Марсі були люди, то вони отримали б протягом дня стільки ж радіації, скільки можна отримати, якщо зробити одразу 30 рентгенівських знімків грудної клітки.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що сонячні спалахи становлять набагато більшу загрозу для Землі, ніж вважалося.

Що стосується полярного сяйва, то астрономи спостерігали це явище на планеті Юпітер і були дуже здивовані тим, що їм вдалося виявити, як уже писав Фокус.