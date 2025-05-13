Землю накрыла самая мощная геомагнитная буря за 21 год: ученые рассказали о последствиях (фото)

Ученые из NASA рассказали о том, к чему привела мощнейшая геомагнитная буря на Земле, которая возникла 10 мая 2024 года и последствия которой до сих пор являются предметом детального изучения.

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Об этом пишет IFLScience.

Самая мощная геомагнитная буря на Земле за 21 год

9 мая 2024 года ученые из NASA собрались для того, чтобы обсудить потенциальные проблемы на Земле, которые могут возникнуть в результате самой мощной геомагнитной бури. Но уже 10 мая нашу планету накрыла самая мощная геомагнитная буря с 2003 года. С тех пор ученые продолжают изучать ее влияние на нашу планету и технологии, и они поделились своими выводами.

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Вспышка на Солнце класса Х

Геомагнитные бури на Земле возникают, когда плазма в виде корональных выбросов массы вырывается из Солнца в космос и врезается в магнитное поле Земли, которое формирует ее магнитосферу. Происходит изменение магнитного поля, а заряженные солнечные частицы, проникшие в атмосферу, вызывают появление полярного сияния. При этом сильные геомагнитные бури могут оказать негативное влияние на работу спутников на орбите, а также систем связи и GPS на Земле, а еще вызвать сбой в работе электросетей.

Самая мощная геомагнитная буря за последние более 20 лет возникла в результате того, что сразу несколько корональных выбросов массы достигли Земли. Эта плазма вырвалась в космос вместе с мощным излучением, создаваемым несколькими солнечными вспышками класса Х, которые возникли 8 мая.

Солнечная вспышка — интенсивный выброс энергии и излучения, возникающий в солнечных пятнах, где магнитное поле сильнее, а плазма холоднее. Солнечные вспышки разделяют на 5 классов, где класс Х – это самые мощные вспышки.

Солнечные вспышки Фото: NASA

Из-за того, что эти вспышки сопровождались такими же мощными корональными выбросами массы, на Земле возникла мощнейшая геомагнитная буря, которая оказала негативное влияние на наши технологии. Ученые из NASA с помощью космических аппаратов и наземных станций слежения имели возможность в режиме реального времени наблюдать за последствиями геомагнитной бури. Это была буря уровня G5. Чаще всего на Земле возникают геомагнитные бури уровня G1 и G2, реже — уровня G3.

Самая мощная геомагнитная буря: пострадали технологии

Например, во многих регионах Земли произошел значительный сбой в работе электросетей, связи и систем GPS. Многим самолетам пришлось выбирать другие маршруты, чтобы избежать катастрофы из-за потери нормальной навигации. С США, например, многие люди остались без связи на насколько часов. Эта геомагнитная буря показала уязвимость наших технологий перед проявлением сильной активности Солнца.

Самая мощная геомагнитная буря: новое явление возле Земли

Ученые из NASA также выяснили, что самая мощная геомагнитная буря с 2003 года создала вокруг Земли два новых временных радиационных пояса, которые расположились между двумя постоянными радиационными поясами.

Радиационные пояса — это область магнитосферы Земли, где накаливаются и удерживаются высокоэнергетические заряженные частицы, в основном протоны и электроны. Первый радиационный пояс Земли, состоящий в основном из протонов, находится на высоте 4000 км. Второй радиационный пояс, состоящий в основном их электронов, находится на высоте 17 000 км. Если космический аппарат попадает в радиационный пояс, то его солнечные панели и батареи могут быть повреждены, так же, как и приборы.

Радиационные пояса — это область магнитосферы Земли, где накаливаются и удерживаются высокоэнергетические заряженные частицы, в основном протоны и электроны Фото: IFLScience

Самая мощная геомагнитная буря: влияние на магнитное поле Земли

Также ученые из NASA выяснили, что геомагнитная буря оказала сильное влияние на магнитосферу Земли.

Магнитосфера – это область влияния магнитного поля нашей планеты.

Магнитосферы есть и у других планет, где существует магнитное поле. Например, у Марса оно давно исчезло. Корональные выбросы массы из Солнца создали гигантские волны в магнитном поле Земли и периодические передавали дополнительную магнитную энергию.

Самая мощная геомагнитная буря: полярное сияние, где его не может быть

Еще мощнейшая геомагнитная буря привела к появлению полярного сияния в регионах, которые находились относительно недалеко экватора. Напоминаем, что полярное сияние потому так и называется, ведь это атмосферное явление возникает в полярных регионах. Иногда достаточно мощные геомагнитные бури провоцируют появление полярного сияния в более низких широтах.

Полярное сияние потому так и называется, ведь это атмосферное явление возникает в полярных регионах Фото: ScienceAlert

Самая мощная геомагнитная буря: катастрофа для спутников

Ученые из NASA выяснили, что из-за сильнейшей геомагнитной бури верхние слои атмосферы Земли нагрелись и расширились, что привело к значительному сбою в работе тысяч спутников. Некоторые из них не могли удерживаться на орбите и сгорели в атмосфере.

Самая мощная геомагнитная буря: Марс также пострадал

Оказалось, что корональные выбросы массы достигли не только Земли в мае прошлого года, но и Марса. Приборы марсохода Curiosity зафиксировали огромный поток заряженных солнечных частиц, которые попали на Красную планету из-за того, что у нее нет такой же плотной атмосферы, как у Земли. По словам ученых, на Марсе был зафиксирован высочайший уровень радиации. Если бы в мае прошлого года на Марсе были люди, то они получили бы в течение дня столько же радиации, сколько можно получить ели сделать сразу 30 рентгеновских снимков грудной клетки.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что солнечные вспышки представляют намного большую угрозу для Земли, чем считалось.

Что касается полярного сияния, то астрономы наблюдали это явление на планете Юпитер и были очень удивлены тем, что им удалось обнаружить, как уже писал Фокус.