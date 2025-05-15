Найпотужніший спалах на Сонці 2025 року спричинив блекаут на Землі: це лише початок (відео)

Найпотужніший на даний момент цього року сонячний спалах класу Х2.7 призвів до відключення зв'язку в багатьох регіонах нашої планети. Сонячна пляма, в якій з'явився спалах, тільки набирає активність і вже найближчими днями може створити більше потужних вивержень енергії та плазми на Сонці.

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Про це пише Space.

Учені, які спостерігають за активністю Сонця за допомогою космічних апаратів NASA, зафіксували появу на Сонці спалаху класу Х2.7 у середу, 14 травня, об 11:25 за Києвом. Уже через 8 хвилин випромінювання, що досягло Землі, спричинило масштабне відключення радіозв'язку в Європі, Азії та на Близькому Сході.

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Сонце викинуло в космос потік дуже сильного рентгенівського та ультрафіолетового випромінювання зі швидкістю світла (300 000 км/с), який швидко досяг Землі. Випромінювання іонізувало молекули газів в атмосфері нашої планети, що не дало змоги високочастотним радіосигналам нормально переміщатися. Таким чином на деякий час відбулося відключення зв'язку в багатьох регіонах світу.

Учені, які спостерігають за активністю Сонця за допомогою космічних апаратів NASA, зафіксували появу на Сонці спалаху класу Х2.7 у середу, 14 травня об 11:25 за Києвом Фото: space.com

За словами вчених, цього року ще не було таких потужних спалахів на Сонці, хоча у вівторок, 13 травня, у тій самій сонячній плямі, де з'явився спалах класу Х2.7, виник спалах класу Х1.2. Випромінювання цього спалаху призвело до короткочасного відключення радіозв'язку в США. Також, у середу, 14 травня, у сонячній плямі AR4087, де з'явилися два попередні спалахи, через кілька годин після спалаху класу Х2.7 виникли спалахи класу М5.3 і М7.7.

Спалах на Сонці класу М7.7 Фото: space.com

Сонячна пляма AR4087 переміщається поверхнею Сонця і наразі не повністю спрямована в бік Землі.

Сонячні плями — це темніші ділянки на Сонці з холоднішою плазмою і сильнішим магнітним полем.

Спалахи на Сонці — що це?

Спалахи на Сонці виникають через переміщення ліній магнітних полів, коли відбувається вивільнення величезної кількості енергії та випромінювання. Сонячні спалахи поділяють за потужністю на 5 класів: A, B, C, M і X. Спалахи в кожному наступному класі після А в 10 разів сильніші. Тобто спалах класу Х у 10 разів сильніший за клас М і в 100 разів сильніший за клас С. Спалахи класу Х виникають рідко, але становлять найбільшу загрозу для технологій на Землі. Цифри після букв у позначенні класу спалаху на Сонці показують потенційну потужність цієї події. Спалахи всіх класів, крім Х, можуть мати цифри до 10, але найпотужніший клас спалахів на Сонці не має таких обмежень, тобто можуть бути спалахи класу Х15 і так далі.

Вчені вважають, що разом зі спалахом класу Х2.7 стався корональний викид маси, хоча це ще потрібно підтвердити.

Корональний викид маси — це потік плазми, який може врізатися в магнітне поле Землі та спричинити появу геомагнітної бурі. Якщо вона буде сильною, то може призвести до нарощування роботи електромереж, систем зв'язку та GPS.

Вчені вважають, що разом зі спалахом класу Х2.7 стався корональний викид маси, хоча це ще потрібно підтвердити Фото: space.com

Геомагнітна буря — коли буде?

Навіть якщо стався корональний викид маси, то вчені вважають, що він мине нашу планету. Але сонячна пляма AR4087 через кілька днів переміститься таким чином, що буде спрямована в бік Землі. Учені прогнозують, що ця пляма залишатиметься активною і вже наступного тижня там може відбутися серія нових спалахів, можливо, навіть більшої потужності. Ці спалахи можуть супроводжуватися корональними викидами маси, які все-таки можуть вдарити по Землі, що потенційно спричинить появу сильної геомагнітної бурі.

Як уже писав Фокус, у ніч з 12 на 13 травня на Сонці сталося виверження сонячної нитки. У результаті утворилася плазмова структура розміром 1 000 000 км і стався корональний викид маси.

Також Фокус писав про те, що нове дослідження показало, що атмосфера Землі є більш чутливою до спалахів на Сонці і наші технології можуть більше постраждати від активності нашої зірки.

Ще Фокус писав про те, що реліктове випромінювання, що залишилося після Великого вибуху, є одним із головних доказів того, що Всесвіт народився внаслідок вибухової події. Нове відкриття ставить під сумнів стандартну космологічну модель і вчені вважають, що історію Всесвіту доведеться переписати.