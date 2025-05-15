Стала відома причина загибелі на Місяці історичного приватного космічного корабля (фото)

Американська компанія Intuitive Machines увійшла в історію в березні цього року після того, як змогла посадити на Місяці вже другий приватний посадковий модуль. Як і в першого космічного апарату "Одіссей", у модуля "Афіна" виникли проблеми: він перекинувся під час посадки. Якщо "Одіссей" все ж зміг виконати свою місію на Місяці, то в "Афіни" це зробити не вийшло. Тепер стало відомо, що стало причиною загибелі приватного посадкового модуля.

Related video

Про це пише Space.

У лютому 2024 року компанія Intuitive Machines уперше в історії посадила на Місяці приватний модуль із науковими інструментами в межах місії IM-1. Посадковий модуль "Одіссей" через поломку однієї з посадкових опор перекинувся набік, але все ж зміг працювати на Місяці протягом тижня і виконав заплановані дослідження. Після цього він відключився.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

6 березня цього року в рамках місії IM-1 на Місяці відбулася посадка модуля "Афіна", але він не приземлився у вертикальному положенні і також опинився лежачим на боці. Сонячні панелі не були спрямовані належним чином, щоб зібрати сонячне світло для заряджання батарей, а тому компанія Intuitive Machines уже наступного дня оголосила про те, що модуль завершив свою роботу.

Знімок поверхні Місяця, зроблений під час приземлення модуля "Афіна" Фото: space.com

Через більш ніж два місяці після цієї аварії компанія Intuitive Machines завершила розслідування інциденту і з'ясувала, чому сталася невдала посадка модуля "Афіна" на Місяці. Фахівці визначили три проблеми, які призвели до аварії.

Посадковий модуль "Афіна" Фото: X (Twitter)

Перша проблема була пов'язана з тим, що виникли перешкоди в показаннях лазерного висотоміра посадкового модуля, який допомагав виміряти відстань до поверхні Місяця. Таким чином модуль "Афіна" не зміг точно визначити висоту свого положення над місцем посадки.

Друга проблема пов'язана з поганим освітленням місця посадки, яке знаходилося за 160 км від південного полюса Місяця. Тому система посадки не змогла нормально працювати.

Третя проблема з тим, що стався збій у роботі навігаційної системи модуля "Афіна", що погіршило її здатність розпізнавати кратери на Місяці. Ця системи використовувала фотографії місячної поверхні, зроблені орбітальним зондом Lunar Reconnaissance Orbiter з висоти 100 км. Але кратери виглядали інакше з більш низької висоти.

Фотографія місячного модуля "Афіна", зроблена з орбіти апаратом Lunar Reconnaissance Orbiter. Модуль виглядає як маленька біла пляма в центрі вставки у верхньому лівому кутку Фото: space.com

На борту посадкового модуля "Афіна" перебували наукові інструменти NASA, які мали зібрати дані, необхідні для подальшого дослідження й освоєння Місяця в рамках програми "Артеміда". Ця програма передбачає першу з 1972 року висадку астронавтів на Місяць у 2027 році та будівництво місячної бази під час подальших місій.

Також на борту посадкового модуля перебували місяцехід MAPP від компанії Lunar Outpost і стрибучий роботизований апарат Grace від компанії Intuitive Machines. Обидва так і не вийшли на поверхню Місяця.

Компанія Intuitive Machines працює над тим, щоб її наступний місячний модуль, запущений у межах місії IM-3 2026 року, все ж приземлився на Місяці вертикально.

Як уже писав Фокус, після того, як модуль "Афіна" було визнано загиблим, він несподівано увімкнувся і надіслав на Землю повідомлення, яке фахівці місії не очікували отримати.

Також Фокус писав про те, що найпотужніший спалах на Сонці в 2025 році викликав блекаут у багатьох регіонах Землі. Найпотужніший на даний момент цього року сонячний спалах класу Х2.7 призвів до відключення зв'язку.