Вода на Марсе: ученые разгадали секрет таинственных темных полос на Красной планете (фото)

Новое исследование, кажется поставило точку в спорах о том, чем же являются загадочные темные особенности на поверхности Красной планеты, которые, как предполагалось, могут указывать на наличие жидкой воды.

Related video

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет Phys.

Темные полосы неизвестного происхождения, которые спонтанно появляются на склонах возвышенностей на Марсе, а затем медленно исчезают в течение нескольких лет или десятилетий, озадачивали ученых с тех пор, как их впервые обнаружили в 1970-х годах.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Эти странные полосы обычно темнее своего окружения и простираются на сотни метров вниз по наклонной местности. Более 10 лет назад астрономы обнаружили новые темные полосы, которые возникают и исчезают намного быстрее и существуют в течение самых теплых периодов года на Марсе.

Некоторые ученые предположили, что эти полосы могут быть потоками жидкой воды, но это сложно представить на Марсе, где температура редко поднимается выше нуля. Но ученые предположили, что вода может выходить из-под поверхности или же возникать в результате таяния льда. Эта вода могла смешаться с солью, что позволило бы ей существовать на холодной поверхности Марса в жидком виде. Но другие ученые связали появление полос с перемещением пыли, а значит никакой жидкой воды на Марсе нет. Они предположили, что эти полосы лишь выглядят как потоки воды на снимках орбитальных аппаратов. Новое исследование, кажется, поставило точку в научных спорах.

Эти странные полосы обычно темнее своего окружения и простираются на сотни метров вниз по наклонной местности Фото: NASA

Жидкой воды на поверхности Марса нет

По словам авторов исследования, они не обнаружили никаких признаков воды и загадочные темные полосы были созданы в результате деятельности ветра и перемещения пыли. Для того, чтобы прийти к такому выводу, ученые использовали алгоритм машинного обучения, чтобы каталогизировать как можно больше полос. Они обучили алгоритм на подтвержденных наблюдениях, а затем использовали его для анализа более 86 000 изображений высокого разрешения, сделанных с орбиты. После этого ученые провели анализ скорости ветра, температурного режима и активности пыли на Марсе.

Исследование показало, что темные полосы на Марсе с большей вероятностью образуются в местах со скоростью ветра выше средней и с помощью перемещения пыли. То есть они не имеют никакого отношения к водному происхождению.

Исследование показало, что темные полосы на Марсе с большей вероятностью образуются в местах со скоростью ветра выше средней и с помощью перемещения пыли Фото: NASA

Астрономы пришли к выводу, что полосы, скорее всего, образуются, когда слои мелкой пыли внезапно соскальзывают с крутых склонов, хотя причины этого могут быть разными. Например, они кажутся более распространенными вблизи недавних ударных кратеров, где ударные волны могут стряхивать рыхлую пыль. И несмотря на то, что полосы на склонах визуально похожи друг на друга, они, вероятно, вызваны разными процессами.

Теплый и влажный Марс

Это значит, что Марс все является сухой и пустынной планетой. И если там все еще сохранилась жидкая вода, то она может скрываться глубоко под поверхностью. Некоторые исследования намекают на такую возможность.

Многие исследования показывают, что Марс все же был влажным и теплым миром, но несколько миллиардов лет назад. На фото: поверхность Марса сейчас Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS/SSI

Напоминаем, что многие исследования показывают, что Марс все же был влажным и теплым миром, но несколько миллиардов лет назад. Тогда атмосфера Марса была толще, а также планета обладала магнитным полем. Многие признаки на поверхности Марса указывают на то, что на поверхности Красной планеты были моря, озера и реки из жидкой воды. Возможно, в этой среде обитали марсианские микроорганизмы. Признаки их существования ищет марсоход Perseverance.

Как уже писал Фокус, этот марсоход NASA запечатлел появление в небе Марса одного из двух спутников Красной планеты – Деймоса. Два спутника Марса, Деймос и Фобос не дают покоя ученым, ведь никто точно не знает, как они появились.

Также Фокус писал о том, что еще одно исследование предполагает, что в прошлом на Марсе могли идти дожди со снегом.

Еще Фокус писал о том, что ученые обнаружили скрытую математику Вселенной. Физики сделали самые точные на сегодняшний день предсказания неуловимых искажений пространства-времени, возникающих, когда две черные дыры пролетают близко друг к другу.