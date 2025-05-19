Никто не знает, как он появился: марсоход NASA сделал фотографию спутника Марса (фото)

Марсоход Perseverance использовал свою навигационную камеру, чтобы сфотографировать спутник Марса Деймос, видимый в предрассветном небе Красной планеты.

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Об этом пишет Universe Today.

Фотография спутника Марса Деймос с поверхности Красной планеты

Марсоход NASA под названием Perseverance на сегодняшний день является самым инновационным аппаратом, который путешествует по поверхности Марса. Его путешествие началось после прибытия в кратер Езеро в феврале 2021 года и с тех пор марсоход ищет признаки внеземной жизни на Красной планете и собирает образцы местной горной породы, чтобы они в будущем были доставлены на Землю.

Марсоход NASA сделал фотографию меньшего по размеру спутника Марса под названием Деймос, когда тот появился в предрассветном небе Красной планеты. Работая в почти полной темноте навигационная камера марсохода достигла предела своих возможностей, сделав 16 изображений, которые затем автоматические были объединены в одну фотографию. Этот снимок затем был отправлен на Землю.

Марсоход NASA сделал фотографию меньшего по размеру спутника Марса под названием Деймос, когда тот появился в предрассветном небе Красной планеты Фото: NASA

Низкая освещенность привела к появлению значительно цифрового шума и размытости по всему изображению. Несмотря на это, камера марсохода сфотографировала не только Деймос, но и две знаменитые звезды из созвездия Льва, Регул и Альгиеба, которые ярко сияют на фоне ночного неба Марса. Это изображение было получено в марте этого года.

Марсоход Perseverance Фото: NASA

Фотография спутника Марса Деймос из космоса

Пока марсоход Perseverance наблюдал за Деймосом с поверхности Марса, космический аппарат Европейского космического агентства Hera приблизился к Красной планете. Этот зонд направляется к системе из двух астроидов под названием Дидим и Диморф, чтобы изучить их. В частности, этот зонд должен изучить последствия удара аппарата DART по поверхности астероида Диморф, что привело к изменению его орбиты. Таким образом ученые из NASA показали, что технология защиты от астероидов является эффективной.

Аппарат Hera сделал изображения как Деймоса, так и Марса Фото: ESA

Аппарат Hera сделал изображения как Деймоса, так и Марса. Зонд использовал гравитацию Красной планеты, чтобы изменить траекторию полета и направится к целевым астероидам. Зонд Hera сделал фотографию Деймоса с расстояния 1000 км и таким образом запечатлел обратную сторону спутника Марса, который, как и наша Луна обращен к планете только одной стороной.

Что касается марсохода Perseverance, то он продолжает изучать поверхность Марса, делая ключевые открытия как в геологии, так и в атмосферной науке. Недавно, как уже писал Фокус, марсоход сфотографировал впервые в истории видимое полярное сияние на Марсе.

Спутники Марса

У Марса кроме Деймоса есть еще один спутник – Фобос. Оба спутника по форме больше похожи на астероиды.

Деймос имеет размер 15 × 12 × 11 км и находится дальше от Марса, чем Фобос. Он совершает полный оборот вокруг Марса за 30 часов и 18 минут, что немного дольше, чем продолжаются сутки на Марсе (24 часа и 37 минут). Ученые считают, что Деймос медленно отдаляется от Марса, как это делает Луна, которая отдаляется от Земли.

Деймос Фото: space.com

Фобос имеет размер 27 × 22 × 18 км и совершает полный оборот вокруг Марса за 7 часов и 39 минут. Считается, что в течение следующих 30 миллионов лет Фобос либо упадет на Марс, либо же из-за того, что его орбита становится ближе к планете, будет разорван на части гравитацией Марса.

Фобос Фото: NASA

Ученые до сих пор не пришли к единому мнению относительно происхождения спутников Марса. Возможно, это астероиды, которые были захвачены гравитацией Красной планеты, может это обломки, оставшиеся после столкновения с Марсом крупного объекта.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует отправить для изучения Фобоса и Деймоса аппарат Martian Moons eXploration (MMX) в 2026 году. Этот аппарат должен впервые в истории доставить образцы почвы с Фобоса на Землю.

Как уже писал Фокус, две американские компании работают над созданием инновационного ядерного двигателя для космических кораблей, который позволит сократить время полета на Марс в 6 раз.