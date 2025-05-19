Ніхто не знає, як він з'явився: марсохід NASA зробив фотографію супутника Марса (фото)
Марсохід Perseverance використовував свою навігаційну камеру, щоб сфотографувати супутник Марса Деймос, видимий у досвітньому небі Червоної планети.
Про це пише Universe Today.
Фотографія супутника Марса Деймос із поверхні Червоної планети
Марсохід NASA під назвою Perseverance на сьогоднішній день є найбільш інноваційним апаратом, який подорожує поверхнею Марса. Його подорож розпочалася після прибуття в кратер Єзеро в лютому 2021 року, і відтоді марсохід шукає ознаки позаземного життя на Червоній планеті та збирає зразки місцевої гірської породи, щоб їх у майбутньому було доставлено на Землю.
Марсохід NASA зробив фотографію меншого за розміром супутника Марса під назвою Деймос, коли той з'явився в досвітньому небі Червоної планети. Працюючи в майже повній темряві, навігаційна камера марсохода досягла межі своїх можливостей, зробивши 16 зображень, які потім автоматичні були об'єднані в одну фотографію. Цей знімок потім був відправлений на Землю.
Низька освітленість призвела до появи значно цифрового шуму і розмитості по всьому зображенню. Незважаючи на це, камера марсохода сфотографувала не тільки Деймос, а й дві знамениті зірки із сузір'я Лева, Регул і Альгієба, які яскраво сяють на тлі нічного неба Марса. Це зображення було отримано в березні цього року.
Фотографія супутника Марса Деймос із космосу
Поки марсохід Perseverance спостерігав за Деймосом з поверхні Марса, космічний апарат Європейського космічного агентства Hera наблизився до Червоної планети. Цей зонд прямує до системи з двох астроїдів під назвою Дідім і Діморф, щоб вивчити їх. Зокрема, цей зонд має вивчити наслідки удару апарату DART по поверхні астероїда Діморф, що призвело до зміни його орбіти. Таким чином вчені з NASA показали, що технологія захисту від астероїдів є ефективною.
Апарат Hera зробив зображення як Деймоса, так і Марса. Зонд використовував гравітацію Червоної планети, щоб змінити траєкторію польоту і попрямує до цільових астероїдів. Зонд Hera зробив фотографію Деймоса з відстані 1000 км і в такий спосіб сфотографував зворотний бік супутника Марса, який, як і наш Місяць, повернутий до планети тільки одним боком.
Що стосується марсохода Perseverance, то він продовжує вивчати поверхню Марса, роблячи ключові відкриття як у геології, так і в атмосферній науці. Нещодавно, як уже писав Фокус, марсохід сфотографував уперше в історії видиме полярне сяйво на Марсі.
Супутники Марса
У Марса крім Деймоса є ще один супутник — Фобос. Обидва супутники за формою більше схожі на астероїди.
- Деймос має розмір 15 × 12 × 11 км і розташований далі від Марса, ніж Фобос. Він робить повний оберт навколо Марса за 30 годин і 18 хвилин, що трохи довше, ніж триває доба на Марсі (24 години і 37 хвилин). Учені вважають, що Деймос повільно віддаляється від Марса, як це робить Місяць, який віддаляється від Землі.
- Фобос має розмір 27 × 22 × 18 км і робить повний оберт навколо Марса за 7 годин і 39 хвилин. Вважають, що протягом наступних 30 мільйонів років Фобос або впаде на Марс, або ж через те, що його орбіта стає ближчою до планети, буде розірваний на частини гравітацією Марса.
Учені досі не дійшли єдиної думки щодо походження супутників Марса. Можливо, це астероїди, які були захоплені гравітацією Червоної планети, може це уламки, що залишилися після зіткнення з Марсом великого об'єкта.
Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) планує відправити для вивчення Фобоса і Деймоса апарат Martian Moons eXploration (MMX) у 2026 році. Цей апарат має вперше в історії доставити зразки ґрунту з Фобоса на Землю.
Як уже писав Фокус, дві американські компанії працюють над створенням інноваційного ядерного двигуна для космічних кораблів, який дасть змогу скоротити час польоту на Марс у 6 разів.