Ніхто не знає, як він з'явився: марсохід NASA зробив фотографію супутника Марса (фото)

Марсохід Perseverance використовував свою навігаційну камеру, щоб сфотографувати супутник Марса Деймос, видимий у досвітньому небі Червоної планети.

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Про це пише Universe Today.

Фотографія супутника Марса Деймос із поверхні Червоної планети

Марсохід NASA під назвою Perseverance на сьогоднішній день є найбільш інноваційним апаратом, який подорожує поверхнею Марса. Його подорож розпочалася після прибуття в кратер Єзеро в лютому 2021 року, і відтоді марсохід шукає ознаки позаземного життя на Червоній планеті та збирає зразки місцевої гірської породи, щоб їх у майбутньому було доставлено на Землю.

Марсохід NASA зробив фотографію меншого за розміром супутника Марса під назвою Деймос, коли той з'явився в досвітньому небі Червоної планети. Працюючи в майже повній темряві, навігаційна камера марсохода досягла межі своїх можливостей, зробивши 16 зображень, які потім автоматичні були об'єднані в одну фотографію. Цей знімок потім був відправлений на Землю.

Марсохід NASA зробив фотографію меншого за розміром супутника Марса під назвою Деймос, коли той з'явився в досвітньому небі Червоної планети Фото: solar-system

Низька освітленість призвела до появи значно цифрового шуму і розмитості по всьому зображенню. Незважаючи на це, камера марсохода сфотографувала не тільки Деймос, а й дві знамениті зірки із сузір'я Лева, Регул і Альгієба, які яскраво сяють на тлі нічного неба Марса. Це зображення було отримано в березні цього року.

Марсохід Perseverance Фото: solar-system

Фотографія супутника Марса Деймос із космосу

Поки марсохід Perseverance спостерігав за Деймосом з поверхні Марса, космічний апарат Європейського космічного агентства Hera наблизився до Червоної планети. Цей зонд прямує до системи з двох астроїдів під назвою Дідім і Діморф, щоб вивчити їх. Зокрема, цей зонд має вивчити наслідки удару апарату DART по поверхні астероїда Діморф, що призвело до зміни його орбіти. Таким чином вчені з NASA показали, що технологія захисту від астероїдів є ефективною.

Апарат Hera зробив зображення як Деймоса, так і Марса Фото: ESA

Апарат Hera зробив зображення як Деймоса, так і Марса. Зонд використовував гравітацію Червоної планети, щоб змінити траєкторію польоту і попрямує до цільових астероїдів. Зонд Hera зробив фотографію Деймоса з відстані 1000 км і в такий спосіб сфотографував зворотний бік супутника Марса, який, як і наш Місяць, повернутий до планети тільки одним боком.

Що стосується марсохода Perseverance, то він продовжує вивчати поверхню Марса, роблячи ключові відкриття як у геології, так і в атмосферній науці. Нещодавно, як уже писав Фокус, марсохід сфотографував уперше в історії видиме полярне сяйво на Марсі.

Супутники Марса

У Марса крім Деймоса є ще один супутник — Фобос. Обидва супутники за формою більше схожі на астероїди.

Деймос має розмір 15 × 12 × 11 км і розташований далі від Марса, ніж Фобос. Він робить повний оберт навколо Марса за 30 годин і 18 хвилин, що трохи довше, ніж триває доба на Марсі (24 години і 37 хвилин). Учені вважають, що Деймос повільно віддаляється від Марса, як це робить Місяць, який віддаляється від Землі.

Деймос Фото: space.com

Фобос має розмір 27 × 22 × 18 км і робить повний оберт навколо Марса за 7 годин і 39 хвилин. Вважають, що протягом наступних 30 мільйонів років Фобос або впаде на Марс, або ж через те, що його орбіта стає ближчою до планети, буде розірваний на частини гравітацією Марса.

Фобос Фото: NASA

Учені досі не дійшли єдиної думки щодо походження супутників Марса. Можливо, це астероїди, які були захоплені гравітацією Червоної планети, може це уламки, що залишилися після зіткнення з Марсом великого об'єкта.

Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) планує відправити для вивчення Фобоса і Деймоса апарат Martian Moons eXploration (MMX) у 2026 році. Цей апарат має вперше в історії доставити зразки ґрунту з Фобоса на Землю.

Як уже писав Фокус, дві американські компанії працюють над створенням інноваційного ядерного двигуна для космічних кораблів, який дасть змогу скоротити час польоту на Марс у 6 разів.