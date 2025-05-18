Політ на Марс у 6 разів швидше: що відомо про новий космічний ядерний двигун

Майбутні космічні кораблі з астронавтами зможуть долетіти на Марс лише за 45 днів, замість 7-8 місяців за допомогою наявних технологій. У цьому може допомогти новий ядерний електричний двигун.

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Про це пише Interesting Engineering.

Американська компанія SpaceNukes стала партнером нового космічного проєкту, призначеного для розробки інноваційних ядерних електричних двигунів. Проєкт SPAR за підтримки NASA очолює Мічиганський університет. Ядерні електричні двигуни допоможуть скоротити тривалість місій у глибокий космос, зокрема час польоту на Марс, а також мають підвищити ефективність космічних кораблів.

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Розрахунки NASA показують, що космічний корабель із ядерним двигуном допоможе долетіти астроному до Марса за 30-40 днів, тоді як звичайні хімічні ракетні двигуни дають змогу це зробити за 7-8 місяців.

Ядерні електричні двигуни використовують ядерний реактор для живлення електричної рухової установки. Згідно із заявою SpaceNukes, такі двигуни у 25 разів ефективніші за традиційні хімічні ракетні двигуни.

Зараз компанія SpaceNukes розробляє новий реактор для майбутнього ядерного електричного двигуна. Вважається, що цей двигун дасть змогу космічному кораблю проводити більш ефективні маневри в космосі. Річ у тім, що використання хімічних двигунів передбачає, що інженери повинні заздалегідь спланувати траєкторію польоту космічного корабля і всі його можливі маневри в космосі для ефективного використання палива. Ядерний електричний двигун не тільки дає змогу отримати дуже велику швидкість польоту, а й здійснювати частіші маневри в космосі для зміни траєкторії залежно від ситуації.

Компанія SpaceNukes раніше вже успішно провела випробування ядерного реактора для тривалих космічних польотів, але тепер триває розробка реактора нового покоління. Новий реактор зможе витримувати більш високі робочі температури для активної зони реактора і радіаторів. Це дасть змогу значно знизити загальну масу ядерного двигуна. Це означає, що такий двигун можна буде простіше встановити на космічний корабель.

Компанія SpaceNukes також стала партнером компанії Ad Astra Rocket Company, яка розробляє космічний ядерний електричний двигун під назвою VASIMR. У поєднанні з ядерним реактором від SpaceNukes двигун VASIMR зможе розганяти космічний корабель до швидкості 197 950 км/год. Таким чином політ на Марс займе всього приблизно 45 днів, тобто це приблизно в 6 разів швидше, ніж можна летіти за допомогою хімічних двигунів.

Як уже писав Фокус, небо на Марсі стало зеленим і вчені вперше побачили щось подібне. Вчені розповіли, чому небо на Марсі позеленіло, а також як їм вдалося вперше зняти полярне сяйво на Червоній планеті у видимому діапазоні світла.

Також Фокус писав про те, що американська компанія створила унікальний двигун для надзвукових літаків, який дає змогу незабаром після зльоту набирати швидкість, що в 6 разів вища за швидкість звуку.