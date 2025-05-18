Полет на Марс в 6 раз быстрее: что известно о новом космическом ядерном двигателе

Будущие космические корабли с астронавтами смогут долететь на Марс всего за 45 дней, вместо 7-8 месяцев с помощью существующих технологий. В этом может помочь новый ядерный электрический двигатель.

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Об этом пишет Interesting Engineering.

Американская компания SpaceNukes стала партнером нового космического проекта, предназначенного для разработки инновационных ядерных электрических двигателей. Проект SPAR при поддержке NASA возглавляет Мичиганский университет. Ядерные электрические двигатели помогут сократить длительность миссий в глубокий космос, в том числе время полета на Марс, а также должны повысить эффективность космических кораблей.

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Расчеты NASA показывают, что космический корабль с ядерным двигателем поможет долететь астроном до Марса за 30-40 дней, в то время, как обычные химические ракетные двигатели позволяют это сделать за 7-8 месяцев.

Ядерные электрические двигатели используют ядерный реактор для питания электрической двигательной установки. Согласно заявлению SpaceNukes, такие двигатели в 25 раз эффективнее традиционных химических ракетных двигателей.

Сейчас компания SpaceNukes разрабатывает новый реактор для будущего ядерного электрического двигателя. Считается, что этот двигатель позволит космическому кораблю проводить более эффективные маневры в космосе. Дело в том, что использование химических двигателей предполагает, что инженеры должны заранее спланировать траекторию полета космического корабля и все его возможные маневры в космосе для эффективного использования топлива. Ядерный электрический двигатель не только позволяет получить очень большую скорость полета, но и осуществлять более частые маневры в космосе для изменения траектории в зависимости от ситуации.

Компания SpaceNukes ранее уже успешно провела испытания ядерного реактора для длительных космических полетов, но теперь идет разработка реактора нового поколения. Новый реактор сможет выдерживать более высокие рабочие температуры для активной зоны реактора и радиаторов. Это позволит значительно снизить общую массу ядерного двигателя. Это значит, что такой двигатель можно будет проще установить на космический корабль.

Компания SpaceNukes также стала партнером компании Ad Astra Rocket Company, котоаря разрабатывает космический ядерный электрический двигатель под названием VASIMR. В сочетании с ядерным реактором от SpaceNukes двигатель VASIMR сможет разгонять космический корабль до скорости 197 950 км/ч. Таким образом полет на Марс займет всего примерно 45 дней, то есть это примерно в 6 раз быстрее, чем можно лететь с помощью химических двигателей.

Как уже писал Фокус, небо на Марсе сделалось зеленым и ученые впервые увидели нечто подобное. Ученые рассказали, почему небо на Марсе позеленело, а также как им удалось впервые заснять полярное сияние на Красной планете в видимом диапазоне света.

Также Фокус писал о том, что американская компания создала уникальный двигатель для сверхзвуковых самолетов, который позволяет вскоре после взлета набирать скорость в 6 раз выше скорости звука.