Самолет взлетает сразу на сверхзвуковой скорости: впервые создан уникальный двигатель (видео)

Этот сверхзвуковой двигатель позволит будущим пассажирским самолетам взлетать почти сразу же со скоростью, которая в 6 раз выше скорости звука. Таким образом можно будет доставлять пассажиров из США в Японию всего за 2 часа.

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Об этом пишет Interesting Engineering.

Компания из США Venus Aerospace создала первый в своем роде вращающийся детонационный двигатель (ВДД) и успешно завершила его первое испытание в реальных условиях на космодроме "Америка" в штате Нью-Мексико.

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Это испытание знаменует собой важный момент в американской аэрокосмической отрасли, направленный на то, чтобы самолеты могли взлетать со скоростью в 4-6 раз быстрее скорости звука (скорость звука составляет 1225 км/ч) прямо с обычных взлетно-посадочных полос.

ВДД еще никогда не запускали ни в США, ни где-либо еще в мире до сих пор. Сверхзвуковой двигатель компании Venus Aerospace обеспечивает исключительную эффективность и тягу, доказывая свои возможности в реальных условиях полета.

Это испытание знаменует собой важный момент в американской аэрокосмической отрасли, направленный на то, чтобы самолеты могли взлетать со скоростью в 4-6 раз быстрее скорости звука (скорость звука составляет 1225 км/ч) прямо с обычных взлетно-посадочных полос Фото: interestingengineering.com

Представители Venus Aerospace заявили, что с помощью успешного испытания было доказано, что эта технология работает не только в лабораторных условиях, но и в воздухе. Это достижение поможет сделать сверхзвуковые полеты доступными и недорогими.

ВДД работает с помощью детонационной волны, которая движется по круговому каналу. Детонация происходит в смеси топлива и окислителя с помощью воспламенителя. Этот двигатель более компактный и эффективный, чем традиционные реактивные двигатели.

В компании Venus Aerospace считают, что с помощью этого двигателя сверхзвуковые пассажирские самолеты смогут доставлять пассажиров из Лос-Анджелеса (США) в Токио (Япония) менее чем за два часа. Сейчас для этого требуется почти 12 часов.

При этом ВДД от Venus Aerospace позволит самолетам взлетать с взлетно-посадочной полосы и почти сразу переходить на скорость, в 6 раз превышающую скорость звука.

Компания Venus Aerospace планирует установить этот двигатель на разрабатываемый пассажирский сверхзвуковой самолет Stargazer, который сможет лететь со средней скоростью, которая в 4 раза выше, скорости звука.

Сверхзвуковой самолет Stargazer Фото: Daily Mail

Фокус уже писал, что этот сверхзвуковой самолет сможет доставить пассажиров из США в Европу всего за 1 час. Предполагается, что сверхзвуковой самолет будет летать в три раза быстрее знаменитого самолета "Конкорд".

Как уже писал Фокус, в США скоро будет введен в эксплуатацию самолет с самой большой дальностью полета, который может без посадки пролететь 15 000 км.

Также Фокус писал о том, что в Канаде создали самый быстрый пассажирский самолет в мире, который может преодолевать звуковой барьер.

Еще Фокус писал о том, что в США идет разработка сверхзвукового грузового самолета, который сможет долететь из США в Европу менее, чем за полчаса.