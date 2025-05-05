Почти сверхзвуковой: новый самолет-рекордсмен может пролететь 15 000 км без посадки (фото)

Новый пассажирский самолет американской компании Gulfstream Aerospace теперь является самым дальним самолетом класса бизнес-джет (частные реактивные самолеты). Он может пролететь 15 000 км без посадки и лишь немного уступает в скорости самому быстрому частному самолету в мире.

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Об этом пишет Interesting Engineering.

Пока что самым быстрым частным пассажирским самолетом в мире является Global 8000, созданный канадской компанией Bombardier. В этом году начнется эксплуатация этого самолета, который может летать со скоростью 1152 км/ч и даже быстрее. Испытания показали, как уже писал Фокус, что он может достичь почти скорости звука (1225 км/ч/ или 1 Мах).

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Бизнес-джет компании Gulfstream Aerospace под названием Gulfstream G800 недавно официально стал самым дальним в мире частным самолетом после получения сертификации от Федерального управления гражданской авиации США и Агентства по безопасности полетов Европейского союза. Этот самолет предназначен для полетов практически в любую точку мира без единой посадки, за исключением Австралии, если лететь из Лондона.

Бизнес-джет компании Gulfstream Aerospace под названием Gulfstream G800 недавно официально стал самым дальним в мире частным самолетом Фото: interestingengineering.com

Новый самолет может лететь со скоростью 0,85 Маха и пролететь 15 186 километров, что больше, чем предполагалось ранее. Для сравнения, расстояние между Киевом и Сиднеем в Австралии составляет 14 934 км. При полете на скорости 0,87 Маха он может преодолеть расстояние 14 816 км, а при крейсерской скорости 0,90 Маха он может преодолеть расстояние 12 964 км. Максимальная скорость самолета составляет 1147 км/ч.

Максимальная скорость самолета составляет 1147 км/ч Фото: interestingengineering.com

Представители Gulfstream Aerospace заявляют, что этот самолет изменит правила игры для частной авиации, ведь он превзошел все ожидания создателей. Самолету Gulfstream G800 для взлета требуется полоса длиной 1771 метр, а для посадки – длиной 946 метров. Это означает, что самолет может использовать много аэропортов по всему миру. Благодаря двигателям Rolls-Royce Pearl 700 и аэродинамическому дизайну крыла самолет способен развивать очень высокую скорость.

Новый самолет Gulfstream G800 предлагает своим пассажирам не только очень далекие полеты на высокой скорости без пересадки, он также создан для роскоши. Внутри Gulfstream G800 есть несколько зон для размещения пассажиров с выделенным отсеком для экипажа. Он может вместить до 19 пассажиров и предлагает спальные места для 10 человек. Пассажиры могут наслаждаться мягкими кожаными сиденьями, ковровым покрытием салона и прекрасными видами из 16 фирменных панорамных окон.

Новый самолет Gulfstream G800 предлагает своим пассажирам не только очень далекие полеты на высокой скорости без пересадки, он также создан для роскоши Фото: interestingengineering.com

В салоне, как заявляется, всегда тихо, есть высокоскоростной Wi-Fi и свежий воздух, очищенный системой плазменной ионизации.

Компания Gulfstream Aerospace уже в этом году должна начать эксплуатацию нового самолета.

Напоминаем, что до 2003 года самым быстрым пассажирским самолетом в мире был "Конкорд", который вмещал 128 пассажиров и развивал скорость до 2179 км/ч. Некоторые частные компании занимаются созданием подобного пассажирского сверхзвукового самолета.

Самолет "Конкорд" Фото: Wikipedia

Также напоминаем, что крупнейший серийный пассажирский авиалайнер в мире, Airbus А380 может летать со скоростью до 1000 км/ч.

Как уже писал Фокус, американская компания Hyperian Aerospace собирается создать новый сверхзвуковой грузовой самолет, который сможет превысить скорость звука в 10 раз.