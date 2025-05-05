Майже надзвуковий: новий літак-рекордсмен може пролетіти 15 000 км без посадки (фото)

Новий пасажирський літак американської компанії Gulfstream Aerospace тепер є найдальшим літаком класу бізнес-джет (приватні реактивні літаки). Він може пролетіти 15 000 км без посадки і лише трохи поступається у швидкості найшвидшому приватному літаку у світі.

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Про це пише Interesting Engineering.

Поки що найшвидшим приватним пасажирським літаком у світі є Global 8000, створений канадською компанією Bombardier. Цього року почнеться експлуатація цього літака, який може літати зі швидкістю 1152 км/год і навіть швидше. Випробування показали, як уже писав Фокус, що він може досягти майже швидкості звуку (1225 км/год/ або 1 Мах).

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Бізнес-джет компанії Gulfstream Aerospace під назвою Gulfstream G800 нещодавно офіційно став найдальшим у світі приватним літаком після отримання сертифікації від Федерального управління цивільної авіації США та Агентства з безпеки польотів Європейського союзу. Цей літак призначений для польотів практично в будь-яку точку світу без єдиної посадки, за винятком Австралії, якщо летіти з Лондона.

Бізнес-джет компанії Gulfstream Aerospace під назвою Gulfstream G800 нещодавно офіційно став найдальшим у світі приватним літаком. Фото: interestingengineering.com

Новий літак може летіти зі швидкістю 0,85 Маха і пролетіти 15 186 кілометрів, що більше, ніж передбачалося раніше. Для порівняння, відстань між Києвом і Сіднеєм в Австралії становить 14 934 км. При польоті на швидкості 0,87 Маха він може подолати відстань 14 816 км, а при крейсерській швидкості 0,90 Маха він може подолати відстань 12 964 км. Максимальна швидкість літака становить 1147 км/год.

Максимальна швидкість літака становить 1147 км/год Фото: interestingengineering.com

Представники Gulfstream Aerospace заявляють, що цей літак змінить правила гри для приватної авіації, адже він перевершив усі очікування творців. Літаку Gulfstream G800 для зльоту потрібна смуга завдовжки 1771 метр, а для посадки — завдовжки 946 метрів. Це означає, що літак може використовувати багато аеропортів по всьому світу. Завдяки двигунам Rolls-Royce Pearl 700 та аеродинамічному дизайну крила літак здатен розвивати дуже високу швидкість.

Новий літак Gulfstream G800 пропонує своїм пасажирам не тільки дуже далекі польоти на високій швидкості без пересадки, він також створений для розкоші. Всередині Gulfstream G800 є кілька зон для розміщення пасажирів із виділеним відсіком для екіпажу. Він може вмістити до 19 пасажирів і пропонує спальні місця для 10 осіб. Пасажири можуть насолоджуватися м'якими шкіряними сидіннями, килимовим покриттям салону і чудовими краєвидами з 16 фірмових панорамних вікон.

Новий літак Gulfstream G800 пропонує своїм пасажирам не тільки дуже далекі польоти на високій швидкості без пересадки, він також створений для розкоші Фото: interestingengineering.com

У салоні, як заявляється, завжди тихо, є високошвидкісний Wi-Fi і свіже повітря, очищене системою плазмової іонізації.

Компанія Gulfstream Aerospace вже цього року має розпочати експлуатацію нового літака.

Нагадуємо, що до 2003 року найшвидшим пасажирським літаком у світі був "Конкорд", який вміщував 128 пасажирів і розвивав швидкість до 2179 км/год. Деякі приватні компанії займаються створенням подібного пасажирського надзвукового літака.

Літак "Конкорд" Фото: Wikipedia

Також нагадуємо, що найбільший серійний пасажирський авіалайнер у світі, Airbus А380 може літати зі швидкістю до 1000 км/год.

Як уже писав Фокус, американська компанія Hyperian Aerospace збирається створити новий надзвуковий вантажний літак, який зможе перевищити швидкість звуку в 10 разів.