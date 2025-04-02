Майже надзвуковий: створено найшвидший пасажирський літак у світі, що відомо (фото)

Цього року канадська компанія Bombardier планує почати експлуатацію нового пасажирського літака Global 8000, який є найшвидшим у світі з часів завершення експлуатації надзвукового пасажирського літака "Конкорд".

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Про це пише Interesting Engineering.

Нагадуємо, що американська компанія Hyperian Aerospace зайнялася розробкою надзвукового вантажного літака, який може здійснити справжню революцію в перевезенні вантажів по всьому світу, як уже писав Фокус. Що стосується пасажирських надзвукових літаків, то в 2003 році завершилася експлуатація найшвидшого літака у світі "Конкорд". Відтоді жоден пасажирський літак не літав зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку. Але майже зі швидкістю звуку літатиме Global 8000.

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Новий літак Global 8000, створений компанією Bombardier, літатиме майже зі швидкістю звуку, але значно зекономить пасажирам час, адже він все ж таки літатиме швидше за його конкурентів. Літак Global 8000 почнуть використовувати під час комерційних рейсів по всьому світу вже у другій половині цього року. Цей літак зможе розвивати швидкість 1152 км/год, що трохи нижче за швидкість звуку, яка становить 1225 км/год. Для порівняння літак "Конкорд" літав зі швидкістю 2100 км/год. Хоча під час випробувань Global 8000 зміг перевищити швидкість звуку, але під час звичайних польотів він цього робити не буде.

Новий літак Global 8000, створений компанією Bombardier, літатиме майже зі швидкістю звуку Фото: interestingengineering.com

Варто зауважити, що цей літак не призначений для масового використання, адже Global 8000 вміщуватиме лише 19 пасажирів. Дальність польоту літака становить 14 800 км, при цьому він зможе літати на висоті 12 500 м.

Цей літак не призначений для масового використання, адже Global 8000 вміщуватиме лише 19 пасажирів Фото: interestingengineering.com

Крім вражаючої швидкості і дальності польоту, літак був розроблений для забезпечення розкішних умов для пасажирів. Літак Global 8000 має чотири житлових приміщення, дві ванні кімнати і зону відпочинку для екіпажу. У його головному люксі є ліжко і додатковий душ.

Крім вражаючої швидкості і дальності польоту, літак був розроблений для забезпечення розкішних умов для пасажирів Фото: interestingengineering.com

Наразі найуспішнішою та найшвидшою моделлю літака від компанії Bombardier є Global 7500. Цей літак може літати зі швидкістю 982 км/год. Але Global 8000 має поліпшені характеристики. Вигнуте крило літака було спроектовано таким чином, щоб забезпечити високу швидкість польоту, а також велику підйомну силу, що забезпечує, забезпечуючи високу маневреність. Така конструкція крила допоможе зменшити турбулентність, а також зберегти продуктивність у несприятливих погодних умовах.

За словами представників компанії Bombardier, з часів експлуатації літака "Конкорд" пасажири не мали змоги дуже швидко дістатися з Америки до Європи, але тепер із найшвидшим пасажирським літаком у світі Global 8000 така можливість знову буде. Але, на відміну від "Конкорда", літаку Global 8000 не потрібна довша злітно-посадкова смуга.

Як уже писав Фокус, американська компанія Boom Technology має намір знову повернути пасажирські надзвукові польоти. Нещодавно прототип майбутнього пасажирського надзвукового літака Overture, експлуатація якого має розпочатися наприкінці десятиліття, подолав звуковий бар'єр, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що вчені з Пентагону прослуховували атмосферу Землі і випадково виявили ракету Ілона Маска. Під час дослідження вчені випадково виявили незаплановану нову техніку для ідентифікації об'єктів, що входять в атмосферу Землі.