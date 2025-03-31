Из Америки в Европу за 27 минут: что известно о новом сверхзвуковом самолете из США (фото)

Американская компания Hyperian Aerospace объявила о том, что она собирается создать новый сверхзвуковой грузовой самолет, который произведет революцию в доставке грузов по всему миру. Самолет под названием HYPERLiner Cargo сможет превысить скорость звука в 10 раз.

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Об этом пишет Interesting Engineering.

В 10 раз быстрее скорости звука сможет летать новый сверхзвуковой грузовой самолет HYPERLiner Cargo и при этом он не будет загрязнять окружающую среду. В компании Hyperian Aerospace из США заявили, что их сверхзвуковой самолет сможет летать со скоростью 12 275 км/ч, что значительно сократит время доставки грузов по всему миру. Предвидели американской компании считают, что их будущая разработка, произведет революцию в доставке грузов по всему миру. Самолет HYPERLiner Cargo сможет доставить 10 тонн груза в любую точку планеты менее чем за 1,5 часа.

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Например, сверхзвуковой самолет HYPERLiner Cargo сможет доставить груз из Нью-Йорка в Лондон (Великобритания) всего за 27 минут, в Дубай (ОАЭ) – за 54 минуты, в Шанхай (Китай) – за 57 минут, в Сидней (Австралия) — за 1,5 часа. Сейчас самолет преодолевают расстояние между этими городами в диапазоне от 8 до 12 часов.

Компания Hyperian Aerospace планирует использовать в качестве топлива для своего сверхзвукового самолета сжатый водород, а это значит, что он не будет производить выбросов углекислого газа, которые загрязняют воздух.

Самолет HYPERLiner Cargo сможет доставить 10 тонн груза в любую точку планеты менее чем за 1,5 часа Фото: interestingengineering.com

Пока что компания не сообщила, будет ли новый самолет работать в беспилотном режиме или все же им будет управлять пилот. Конструкция самолета предполагает последнее, но пока нет никакой ясности в этом вопросе. Также неизвестен срок реализации амбициозного проекта.

В заявлении Hyperian Aerospace сказано, что их сверхзвуковые самолеты смогут доставлять критически важные грузы так быстро и с без негативного влияния на окружающую среду, что они могут заменить существующие "медленные грузовые самолеты". И это может полностью изменить цепочки поставок грузов по всей планете. При этом использование водорода в качестве топлива поможет снизить затраты на доставку грузов.

Также Hyperian Aerospace планирует создать и пассажирские сверхзвуковые самолеты, которые также должны летать со скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз.

Hyperian Aerospace планирует создать и пассажирские сверхзвуковые самолеты, которые также должны летать со скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз Фото: interestingengineering.com

Кроме этого компания собирается создать семейство самолетов с вертикальным взлетом и посадкой под названием SKYLIFT, которые смогут вмещать до 50 пассажиров. Это будут не сверхзвуковые самолеты, предназначенные для перемещения пассажиров на расстояние до 4500 км.

Как уже писал Фокус, новое наблюдение за Вселенной указывает на существование новой физики, которая может создавать антигравитационную силу и менять структуру космоса.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили похожую на Землю планету с водой и этот мир раскрывает одну из загадок Вселенной. Астрономы обнаружили планету, которая относится к классу супер-Земля, и она помогает объяснить, почему во Вселенной почти нет планет с диаметром, вдвое превышающим диаметр нашей планеты.