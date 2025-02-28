Ученые создали сверхзвуковой двигатель, позволяющий самолету в 16 раз превысить скорость звука

Китайские ученые провели успешное испытание реактивного двигателя, который может позволить самолету достичь скорости почти 20 000 км/ч.

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Большим шагом вперед в области сверхзвуковых полетов является испытание китайскими учеными нового реактивного двигателя, который позволит самолетам летать со скоростью, в 16 раз превышающую скорость звука (1234 км/ч). То есть самолеты, оснащенные такими двигателями, смогут набрать скорость 19 756 км в час. Отчет об испытании ученые из Китайской академии наук представили в журнале Journal of Experiments in Fluid Mechanics, пишет Interesting Engineering.

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В начале февраля, как уже писал Фокус, в США завершились испытания прототипа нового пассажирского сверхзвукового самолета, во время которых удалось несколько раз превысить скорость звука. Но только американцы работают над созданием новых сверхзвуковых и гиперзвуковых самолетов. В этом плане не отстает и Китай.

Два года назад китайские ученые заявили о том, что им удалось создать самый мощный в мире гиперзвуковой двигатель, который позволит самолетам летать со скоростью, в 16 раз выше скорости звука. Теперь же стало известно об успешных испытаниях модифицированной версии этого двигателя, который работает на обычном авиационном керосине. Испытания прошли в ударном аэродинамическом туннеле JF-12 в Пекине. Эта установка может воспроизводить настоящие условия гиперзвукового полета и является одной из крупнейших и самых передовых в своем роде в мире.

Китайские ученые заявили, что они использовали реактивное топливо RP-3 во время испытаний нового гиперзвукового двигателя и оказалось, что оно в 1000 раз быстрее сгорает, чем у обычных гиперзвуковых двигателей. Испытания показали, что двигатель позволяет разогнать самолет до сверхзвуковой и гиперзвуковой скорости, которая превышает скорость звука в 6 – 16 раз.

Во время испытаний ученым удалось обеспечить полет в аэродинамическом туннеле только со скоростью, которая в 9 раз выше скорости звука. Тем не менее они выяснили, как ключевые технологии двигателя работают на гиперзвуковых скоростях.

Согласно отчету ученых, новый вариант реактивного двигателя имеет на 85% более короткую камеру сгорания, чем обычный гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Ученые считают, что это поможет снизить вес самолета, а также увеличит дальность полета.

Одним из ключевых факторов эффективности нового двигателя является его способность использовать ударные волны, возникающие при сверхзвуковых скоростях, для ускорения сгорания топлива. На пике фазы испытаний двигатель показал, что он способен производить еще большую тягу на более высоких скоростях, чем удалось достичь. Это испытание будет иметь большое значение для реализации мечты Китая о сверхзвуковом самолете, который сможет летать со скоростью, в 16 раз превышающей скорость звука, уже к 2030 году.

Как уже писал Фокус, астрофизики выяснили, что самые мощные космические лучи во Вселенной возникают рядом с нами и имеют неожиданный источник.

Также Фокус писал о том, что один из членов экипажа МКС сфотографировал Землю в необычном виде, а также в кадр попала часть нашей галактики.