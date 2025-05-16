Літак злітає одразу на надзвуковій швидкості: уперше створено унікальний двигун (відео)

Цей надзвуковий двигун дасть змогу майбутнім пасажирським літакам злітати майже одразу ж зі швидкістю, що в 6 разів вища за швидкість звуку. Таким чином можна буде доставляти пасажирів зі США до Японії всього за 2 години.

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Про це пише Interesting Engineering.

Компанія зі США Venus Aerospace створила перший у своєму роді обертовий детонаційний двигун (ОДД) і успішно завершила його перше випробування в реальних умовах на космодромі "Америка" в штаті Нью-Мексико.

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Це випробування знаменує собою важливий момент в американській аерокосмічній галузі, спрямований на те, щоб літаки могли злітати зі швидкістю в 4-6 разів швидшою за швидкість звуку (швидкість звуку становить 1225 км/год) прямо зі звичайних злітно-посадкових смуг.

ВДД ще ніколи не запускали ні в США, ні деінде у світі досі. Надзвуковий двигун компанії Venus Aerospace забезпечує виняткову ефективність і тягу, доводячи свої можливості в реальних умовах польоту.

Це випробування знаменує собою важливий момент в американській аерокосмічній галузі, спрямований на те, щоб літаки могли злітати зі швидкістю в 4-6 разів швидшою за швидкість звуку (швидкість звуку становить 1225 км/год) прямо зі звичайних злітно-посадкових смуг. Фото: interestingengineering.com

Представники Venus Aerospace заявили, що за допомогою успішного випробування було доведено, що ця технологія працює не тільки в лабораторних умовах, а й у повітрі. Це досягнення допоможе зробити надзвукові польоти доступними і недорогими.

ВДД працює за допомогою детонаційної хвилі, яка рухається круговим каналом. Детонація відбувається в суміші палива та окислювача за допомогою запальника. Цей двигун компактніший і ефективніший, ніж традиційні реактивні двигуни.

У компанії Venus Aerospace вважають, що за допомогою цього двигуна надзвукові пасажирські літаки зможуть доправляти пасажирів із Лос-Анджелеса (США) до Токіо (Японія) менш ніж за дві години. Зараз для цього потрібно майже 12 годин.

При цьому ВДД від Venus Aerospace дасть змогу літакам злітати зі злітно-посадкової смуги і майже одразу переходити на швидкість, яка в 6 разів перевищує швидкість звуку.

Компанія Venus Aerospace планує встановити цей двигун на пасажирський надзвуковий літак Stargazer, що розробляється та зможе летіти із середньою швидкістю, яка в 4 рази вища за швидкість звуку.

Надзвуковий літак Stargazer Фото: Daily Mail

Фокус уже писав, що цей надзвуковий літак зможе доставити пасажирів зі США до Європи всього за 1 годину. Передбачається, що надзвуковий літак літатиме втричі швидше знаменитого літака "Конкорд".

Як уже писав Фокус, у США скоро буде введено в експлуатацію літак з найбільшою дальністю польоту, який може без посадки пролетіти 15 000 км.

Також Фокус писав про те, що в Канаді створили найшвидший пасажирський літак у світі, який може долати звуковий бар'єр.

Ще " Фокус " писав про те, що в США триває розробка надзвукового вантажного літака, який зможе долетіти зі США до Європи менш, ніж за півгодини.