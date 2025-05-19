Вода на Марсі: вчені розгадали секрет таємничих темних смуг на Червоній планеті (фото)

Нове дослідження, здається, поставило крапку в суперечках про те, чим же є загадкові темні особливості на поверхні Червоної планети, які, як передбачалося, можуть вказувати на наявність рідкої води.

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Дослідження опубліковано в журналі Nature Communications, пише Phys.

Темні смуги невідомого походження, які спонтанно з'являються на схилах пагорбів на Марсі, а потім повільно зникають протягом кількох років або десятиліть, спантеличували вчених відтоді, як їх уперше виявили в 1970-х роках.

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Ці дивні смуги зазвичай темніші за своє оточення і простягаються на сотні метрів вниз похилою місцевістю. Понад 10 років тому астрономи виявили нові темні смуги, які виникають і зникають набагато швидше й існують протягом найтепліших періодів року на Марсі.

Деякі вчені припустили, що ці смуги можуть бути потоками рідкої води, але це складно уявити на Марсі, де температура рідко піднімається вище нуля. Але вчені припустили, що вода може виходити з-під поверхні або ж виникати внаслідок танення льоду. Ця вода могла змішатися з сіллю, що дозволило б їй існувати на холодній поверхні Марса в рідкому вигляді. Але інші вчені пов'язали появу смуг із переміщенням пилу, а отже ніякої рідкої води на Марсі немає. Вони припустили, що ці смуги лише виглядають як потоки води на знімках орбітальних апаратів. Нове дослідження, здається, поставило крапку в наукових суперечках.

Ці дивні смуги зазвичай темніші за своє оточення і простягаються на сотні метрів вниз похилою місцевістю Фото: solar-system

Рідкої води на поверхні Марса немає

За словами авторів дослідження, вони не виявили жодних ознак води і загадкові темні смуги були створені внаслідок діяльності вітру та переміщення пилу. Для того, щоб дійти такого висновку, вчені використовували алгоритм машинного навчання, щоб каталогізувати якомога більше смуг. Вони навчили алгоритм на підтверджених спостереженнях, а потім використовували його для аналізу понад 86 000 зображень високої роздільної здатності, зроблених з орбіти. Після цього вчені провели аналіз швидкості вітру, температурного режиму й активності пилу на Марсі.

Дослідження показало, що темні смуги на Марсі з більшою ймовірністю утворюються в місцях зі швидкістю вітру, вищою за середню, і за допомогою переміщення пилу. Тобто вони не мають жодного стосунку до водного походження.

Дослідження показало, що темні смуги на Марсі з більшою ймовірністю утворюються в місцях зі швидкістю вітру, вищою за середню, і за допомогою переміщення пилу Фото: solar-system

Астрономи дійшли висновку, що смуги, найімовірніше, утворюються, коли шари дрібного пилу раптово зісковзують із крутих схилів, хоча причини цього можуть бути різними. Наприклад, вони здаються більш поширеними поблизу недавніх ударних кратерів, де ударні хвилі можуть струшувати пухкий пил. І незважаючи на те, що смуги на схилах візуально схожі одна на одну, вони, ймовірно, викликані різними процесами.

Теплий і вологий Марс

Це означає, що Марс все ще є сухою і пустельною планетою. І якщо там все ще збереглася рідка вода, то вона може ховатися глибоко під поверхнею. Деякі дослідження натякають на таку можливість.

Багато досліджень показують, що Марс все ж був вологим і теплим світом, але кілька мільярдів років тому. На фото: поверхня Марса зараз Фото: Curiosity-rover

Нагадуємо, що багато досліджень показують, що Марс все ж був вологим і теплим світом, але кілька мільярдів років тому. Тоді атмосфера Марса була товстішою, а також планета мала магнітне поле. Багато ознак на поверхні Марса вказують на те, що на поверхні Червоної планети були моря, озера і річки з рідкої води. Можливо, у цьому середовищі мешкали марсіанські мікроорганізми. Ознаки їхнього існування шукає марсохід Perseverance.

Як уже писав Фокус, цей марсохід NASA зафіксував появу в небі Марса одного з двох супутників Червоної планети — Деймоса. Два супутники Марса, Деймос і Фобос не дають спокою вченим, адже ніхто точно не знає, як вони з'явилися.

Також Фокус писав про те, що ще одне дослідження припускає, що в минулому на Марсі могли йти дощі зі снігом.

Ще Фокус писав про те, що вчені виявили приховану математику Всесвіту. Фізики зробили найточніші на сьогоднішній день прогнози невловимих спотворень простору-часу, що виникають, коли дві чорні діри пролітають близько одна до одної.