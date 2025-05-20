У нічному небі буде видно наш дім: астрономи радять не пропускати рідкісне видовище

У нічному небі Землі можна знайти незліченну кількість космічних скарбів, але найбільш захопливим видовищем є Чумацький Шлях. Незабаром ми зможемо побачити його у всій красі.

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Про це пише Discover magazine.

За словами астрономів, останні два тижні травня 2025 року будуть ідеальним часом для спостереження за Чумацьким Шляхом, який стає краще видно з наближенням літа.

Попри те, що незабаром Чумацький Шлях матиме яскравіший вигляд на нічному небі, вам усе ще знадобиться кілька додаткових кроків, щоб побачити його.

Коли буде видно Чумацький Шлях?

Частина нашої галактики стане більш помітною до кінця травня через зміну фаз Місяця. Протягом наступних кількох днів Місяць буде у фазі спадного півмісяця, перетворившись на невелику смужку, видиму із Землі. У понеділок, 26 травня 2025 року, Місяць увійде у фазу молодика і зовсім зникне з нічного неба. Цей час ідеально підійде для спостереження за Чумацьким Шляхом.

Але Місяць не єдина перешкода, можливо, основною проблемою є світлове забруднення — фактор, який слід враховувати. Щоб побачити Чумацький Шлях у всій його красі, необхідно пам'ятати про шкалу Бортля. Ця шкала вимірює яскравість нічного неба, де 1 — найменший показник світла, який зазвичай спостерігається у віддалених від міста районах. 9 клас — найвищий показник світлового забруднення, який зазвичай спостерігається в центрах міст.

Земля знаходиться в одному з рукавів Чумацького Шляху Фото: NASA

У небі 9-го класу буде видно тільки Місяць і кілька найяскравіших планет і зірок. Але в небі 1-го класу відкриє неймовірний огляд на Чумацький Шлях.

Для спостереження за Чумацьким Шляхом також краще піднятися на невелику висоту і повернутися обличчям на південь. Це необхідна умова для жителів Північної півкулі, жителі Південної півкулі отримають найзахопливіший краєвид на Чумацький Шлях, оскільки повернуті прямо до галактичного центру.

Із Землі Чумацький Шлях виглядає як туманна смуга, що перетинає нічне небо. Те, що ми бачимо є центром нашої галактики. Сама Земля розташована в одному з рукавів галактики, який називається рукав Оріона. Ми перебуваємо приблизно на півдорозі від галактичного центру.

Але, за словами астрономів, неможливо зрозуміти справжні розміри галактичного центру у видимому світлі. Смуга світла, яку ми бачимо в нічному небі, здебільшого складається з газу і пилу. Проте галактичний центр заповнений немислимою кількістю надзвичайно щільних зірок. Він також є домом для надмасивної чорної діри, Стрілець A* (Sgr A*). Також у сузір'ї Стрільця знаходиться астеризм "Чайник", невеликий візерунок із зірок, який надає Чумацькому Шляху виразну подобу пари, що підіймається.

Хоча частина травня, що залишилася, буде чудовим часом, щоб побачити Чумацький Шлях, вікно не закриється найближчим часом. Протягом усього літа (і навіть восени) нашу галактику буде чітко видно на небі — за умови, що ви оберете правильне місце і час місяця для спостереження.

Наскільки великий Чумацький Шлях

Діаметр Чумацького Шляху близько 100 000-200 000 світлових років Фото: space.com

Розміри галактики Чумацький Шлях вельми вражають:

Діаметр: близько 100 000-200 000 світлових років. Раніше вважалося, що діаметр ближче до 100 000 світлових років, але недавні дослідження вказують на те, що зоряне гало може простягатися до 200 000 світлових років і навіть далі.

Товщина диска: основний зоряний диск Чумацького Шляху має товщину близько 1 000 світлових років, але при цьому пиловий і газовий диск може бути товщим — до 3 000-5 000 світлових років у деяких регіонах.

Центральне опукле утворення (балдж): центральна область галактики — балдж — має розміри близько 10 000 світлових років у поперечнику.

Зоряне гало (область, що оточує диск і містить старі зірки та кульові скупчення): може досягати до 300 000 світлових років у діаметрі, хоча зірок у ньому набагато менше, ніж у диску.

Кількість зірок: у Чумацькому Шляху міститься від 100 до 400 мільярдів зірок, і, за оцінками, приблизно стільки ж планет.

Ці розміри роблять Чумацький Шлях однією з великих галактик за мірками Всесвіту, хоча є і більш масивні, наприклад, галактика Андромеди.

Нагадаємо, чому наша галактика називається Чумацький Шлях. Коріння цієї назви бере свій початок у давній міфології.