В ночном небе будет виден наш дом: астрономы советуют не пропускать редкое зрелище

В ночном небе Земли можно найти несметное количество космических сокровищ, но самым захватывающим зрелищем является Млечный Путь. Вскоре мы сможем увидеть его во всей красе.

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Об этом пишет Discover magazine.

По словам астрономов, последние две недели мая 2025 года будут идеальным временем для наблюдения за Млечным Путем, которая становится лучше видна с приближением лета.

Несмотря на то, что вскоре Млечный Путь будет выглядеть ярче на ночном небе, вам все еще понадобится несколько дополнительных шагов, чтобы увидеть его.

Когда будет виден Млечный Путь?

Часть нашей галактики станет более заметной к концу мая из-за сменя фаз Луны. На протяжении следующих нескольких дней Луна будет в фазе убывающего полумесяца, превратившись в небольшую полоску, видимую с Земли. В понедельник, 26 мая 2025 года, Луна войдет в фазу новолуния и совсем исчезнет с ночного неба. Это время идеально подойдет для наблюдения за Млечным Путем.

Но Луна не единственное препятствие, возможно, основной проблемой является световое загрязнение – фактор, который следует учитывать. Чтобы увидеть Млечный Путь во всей его красе, необходимо помнить о шкале Бортля. Данная шкала измеряет яркость ночного неба, где 1 – наименьший показатель света, обычно наблюдаемый в отдаленных от города районах. 9 класс – наивысший показатель светового загрязнения, который обычно наблюдается в центрах городов.

Земля находится в одном из рукавов Млечного Пути Фото: NASA

В небе 9-го класса будет видно только Луна и несколько самых ярких планет и звезд. Но в небе 1-го класса откроет невероятный обзор на Млечный Путь.

Для наблюдения за Млечным Путем также лучше подняться на небольшую высоту и повернуться лицом югу. Это необходимое условие для жителей Северного полушария, жители Южного полушария получат самый захватывающий вид на Млечный Путь, потому как обращены прямиком к галактическому центру.

С Земле Млечный Путь выглядит как туманная полоса, пересекающая ночное небо. То, что мы видим является центром нашей галактики. Сама Земля находится в одном из рукавов галактики, который называется рукав Ориона. Мы находимся примерно на полпути от галактического центра.

Но, по словам астрономов, невозможно понять истинные размеры галактического центра в видимом свете. Полоса света, которую мы видим в ночном небе, в основном состоит из газа и пыли. Тем не менее, галактический центр заполнен немыслимым количеством чрезвычайно плотных звезд. Он также является домом для сверхмассивной черной дыры, Стрелец A* (Sgr A*). Также в созвездии Стрельца находится астеризм “Чайник”, небольшой узор из звезд, который придает Млечному Пути отчетливое подобие поднимающегося пара.

Хотя оставшаяся часть мая будет прекрасным временем, чтобы увидеть Млечный Путь, окно не закроется в ближайшее время. В течение всего лета (и даже осенью) наша галактика будет отчетливо видна на небе — при условии, что вы выберете правильное место и время месяца для наблюдения.

Насколько большой Млечный Путь

Диаметр Млечного Пути около 100 000–200 000 световых лет Фото: space.com

Размеры галактики Млечный Путь весьма впечатляют:

Диаметр: около 100 000–200 000 световых лет. Ранее считалось, что диаметр ближе к 100 000 световых лет, но недавние исследования указывают на то, что звездное гало может простираться до 200 000 световых лет и даже дальше.

Толщина диска: основной звёздный диск Млечного Пути имеет толщину около 1 000 световых лет, но при этом пылевой и газовый диск может быть толще — до 3 000–5 000 световых лет в некоторых регионах.

Центральное выпуклое образование (балдж): центральная область галактики — балдж — имеет размеры около 10 000 световых лет в поперечнике.

Звездное гало (область, окружающая диск и содержащая старые звезды и шаровые скопления): может достигать до 300 000 световых лет в диаметре, хотя звёзд в нём гораздо меньше, чем в диске.

Количество звезд: в Млечном Пути содержится от 100 до 400 миллиардов звезд, и, по оценкам, примерно столько же планет.

Эти размеры делают Млечный Путь одной из крупных галактик по меркам Вселенной, хотя есть и более массивные, например, галактика Андромеды.

Напомним, почему наша галактика называется Млечный Путь. Корни этого названия берут свое начало в древней мифологии.