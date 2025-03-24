Украинцы видели в небе необычное спиралевидное сияние: ученые объяснили, что это было (фото)

Несмотря на конспирологические теории, эксперты отмечают, что подобный световой эффект не впервые наблюдается в украинском небе, а в 2022 году его также видели жители Новой Зеландии.

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Вечером 24 марта жители Украины наблюдали в небе необычное спиралевидное свечение голубого цвета. Соответствующие фото обнародованы в социальных сетях.

Как отметили эксперты проекта Alpha Centauri, космическое "явление" в украинском небе — это результат работы второй ступени носителя SpaceX Falcon 9 (выбросов горючего).

"Как раз некоторое время назад была запущена миссия NROL-69 по заказу разведки США", — говорится в сообщении.

Эксперты также вспомнили, что в июле 2024 года похожий световой эффект уже был виден над Украиной, когда происходил пролет второй ступени Ариан 6.

Необычное сияние в небе над Украиной (июль 2024) Фото: The Alpha Centauri/Twitter

В то же время в 2022 году подобное сияние фиксировали и в других частях света. В частности 19 июня 2022 года световую спираль видели в небе над Новой Зеландией.

"Когда выходит топливо из ракеты, то получается смесь из воды и углекислого газа, которые образуют такое облако в космосе, которое освещает Солнце. Поэтому иногда можно увидеть такое спиралевидное явление в небе", — объяснял тогда Ричард Истер из Оклендского университета.

В июле 2024 над Украиной пролетала вторая ступень ракеты Ариан-6, которая вызвала странное свечение в небе.

Также Фокус писал о том, что новое исследование показало, что Солнечная система в самом начале существования имела не совсем обычную форму. Ранее считалось, что ранняя Солнечная система немного напоминала мишень для дартса, но ученые считают, что это не так.