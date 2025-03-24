Українці бачили у небі незвчине спіралеподібне сяйво: вчені пояснили, що це було (фото)

Попри конспірологічні теорії, експерти зауважують, що подібний світловий ефект не вперше спостерігається в українському небі, а у 2022 році його також бачили мешканці Нової Зеландії.

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Надвечір 24 березня мешканці України спостерігали у небі незвичне спіралеподібне світіння блакитного кольору. Відповідні фото оприлюднені в соціальних мережах.

Як зазначили експерти проєкту Alpha Centauri, космічне "явище" в українському небі — це результат роботи другого ступеня носія SpaceX Falcon 9 (викидів пального).

"Якраз певний час тому було запущено місію NROL-69 на замовлення розвідки США", — йдеться у повідомленні.

Експерти також пригадали, що у липні 2024 року схожий світловий ефект вже було видно над Україною, коли відбувався проліт другого ступеня Аріан 6.

Незвичне сйяво у небі над Україною (липень 2024) Фото: The Alpha Centauri/Twitter

Водночас у 2022 році подібне сяйво фіксували і в інших частинах світу. Зокрема 19 червня 2022 року світлову спіраль бачили у небі над Новою Зеландією.

"Коли виходить паливо з ракети, то виходить суміш із води та вуглекислого газу, які утворюють таку хмару в космосі, яку висвітлює Сонце. Тому іноді можна побачити таке спіралеподібне явище в небі", — пояснював тоді Річард Істер з Оклендського університету.

У липні 2024 над Україною пролітав другий ступінь ракети Аріан-6, який спричинив дивне світіння у небі.

Також Фокус писав про те, що нове дослідження показало, що Сонячна система на самому початку існування мала не зовсім звичайну форму. Раніше вважалося, що рання Сонячна система трохи нагадувала мішень для дартсу, але вчені вважають, що це не так.