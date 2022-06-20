Страхітлива блакитна спіраль у небі над Новою Зеландією: вчені пояснили, що це таке (фото)

Незвичайний "малюнок", що світиться у вечірньому небі заінтригував багатьох спостерігачів, але вчені розповіли, що це насправді — НЛО або щось інше.

У неділю, 19 червня 2022 року, багатьох спостерігачів за космосом у Новій Зеландії заінтригувало таємниче спіральне явище, яке світилося блакитним світлом і виднілося у вечірньому небі. В соціальних мережах користувачі почали висувати різні теорії, що це таке. Писали, що це може бути НЛО, та інше незрозуміле явище. Але виявилось, що все набагато простіше, пише The Guardian.

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Деякі спостерігачі за зірками, які побачили в небі над Новою Зеландією спіралевидні утворення, що світилися, були дійсно сильно спантеличені побаченим. Фотографії цього явища заполонили соцмережі з різними коментарями того, що відбувається — передбачалося, що це може бути НЛО чи невідоме науці космічне явище.

[ + – ] Деякі спостерігачі за зірками, які побачили в небі над Новою Зеландією спіралеподібні утворення, що світилися, були дійсно сильно спантеличені побаченим Фото: The Guardian

"Друг мені надіслав повідомлення, мовляв, вийди на вулицю і подивися на небо, там щось відбувається. Я вийшов і побачив цей спіральний об'єкт, що світиться", — говорить Аласдер Бернс, один зі свідків незвичайного явища у вечірньому небі над Новою Зеландією.

За його словами, те, що він побачив, було схоже на величезну спіральну галактику, яка не просто перебувала в небі, а повільно переміщалася.

"Коли я це побачив, у мене виникло досить моторошне відчуття", — говорить Бернс.

Бернс, як і багато інших спостерігачів за зірками, встиг зробити кілька фотографій цього незвичайного явища. Ці знімки заполонили тематичні сторінки в соцмережах, присвячених астрономії.

[ + – ] Бернс, як і багато інших спостерігачів за зірками, встиг зробити кілька фотографій цього незвичайного явища Фото: The Guardian

Це явище спостерігачі прокоментували по-різному. Деякі припустили, що нарешті до нас прилетіли інопланетяни, інші вважали, що це навіть може бути початком появи чорної діри на орбіті Землі.

"Це дивне, але легко з'ясовне явище", — говорить Річард Істер з Оклендського університету, Нова Зеландія.

[ + – ] Це явище спостерігачі прокоментували по-різному. Дехто припустив, що нарешті до нас прилетіли інопланетяни, а інші вважали, що це навіть може бути початком появи чорної дірки на орбіті Землі Фото: The Guardian

За словами вченого, такі спіралеподібні об'єкти іноді виникають, коли ракета виводить супутник на орбіту.

"Коли виходить паливо з ракети, то виходить суміш із води та вуглекислого газу, які утворюють таку хмару в космосі, яку висвітлює Сонце. Тому іноді можна побачити таке спіралеподібне явище в небі", — каже Істер.

За словами вченого, найімовірніше цей слід у небі залишила ракета Falcon 9 від компанії SpaceX, яка вивела в неділю, 19 червня, на низьку навколоземну орбіту супутник зв'язку компанії Globalstar.

"Так, найімовірніше, це була ракета. Я знайшов повідомлення про таке явище за 2009 рік, коли російська ракета також залишила в небі такі ж блакитні спіралі в небі над Норвегією. Але я і мої друзі такого раніше не бачили, тому це було надзвичайно дивовижне видовище ", — Каже Бернс.

Як повідомляє видання Channel News Asia, таке явище спостерігали жителі деяких островів у Тихому океані, 18 червня 2021 року. Тоді також повідомлялося про яскравий спіралеподібний об'єкт у небі. І вчені минулого року також заявили, що це викиди від китайської ракети.

Якщо говорити про польоти ракет SpaceX, то за три дні компанія здійснила поспіль три запуски. У п'ятницю, 17 червня, ракета Falcon 9 вивела в космос 53 інтернет-супутники Starlink, у суботу, 18 червня, SpaceX відправила на орбіту супутник для німецького Міноборони, а в неділю, 19 червня — супутник зв'язку компанії Globalstar.

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