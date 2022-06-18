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Неймовірне видовище. NASA показало унікальні знімки найближчих до Чумацького Шляху галактик (фото)

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Галактика Андромеди
Фото: NASA | NASA показало унікальні знімки найближчих до Чумацького Шляху галактик

На нових зображеннях увага приділяється не зіркам, а міжзоряному середовищу — хмарам пилу та газу. Але знімки від цього вражають не менше.

На зображеннях галактик завжди звертають увагу на зірки, найяскравіші з яких показують усю неймовірну структуру цих космічних об'єктів. Але в галактиках присутні два найважливіші компоненти — міжзоряні газ і пил. Із хмар газу та пилу народжуються зірки і знову перетворюються на ці міжзоряні компоненти після своєї смерті. Нові зображення чотирьох найближчих до Чумацького Шляху галактик націлені на те, щоб показати розподіл космічного пилу в цих об'єктах, повідомляє ScienceAlert.

NASA оприлюднило нові знімки галактик, які мають зовсім інший вигляд, ніж на звичайних зображеннях, де видно світло яскравих зірок. Це 4 найближчі до Чумацького Шляху галактики:

Велика Магелланова хмара
Велика Магелланова хмара, карликова галактика, яка розташована на відстані приблизно 160 тисяч світлових років від наc
Фото: NASA
  • Велика Магелланова хмара, карликова галактика, що розташована на відстані приблизно 160 тисяч світлових років від нас;
  • Мала Магелланова хмара, карликова галактика, що розташована на відстані майже 200 тисяч років від Землі;
  • Галактика Андромеди, велика спіральна галактика, що розташована на відстані 2,5 млн світлових років від нас;
  • Галактика Трикутника, спіральна галактика, яка віддалена від нас на 2,7 млн світлових років.
Мале Магелланове хмара
Мала Магелланова хмара, карликова галактика, що розташована на відстані майже 200 тисяч років від Землі
Фото: NASA

Без пилу та газу галактики взагалі б не існували. З молекулярних газових хмар народжуються нові зірки, а після смерті вони скидають свою речовину в навколишній простір. І з цієї речовини знову з'являються нові зірки. Але пил у галактиках розподіляється нерівномірно, вона може набувати різних форм і структур, і розуміння цих явищ є ключем для розуміння природи формування галактик.

Галактика Андромеди
Галактика Андромеди, велика спіральна галактика, яка розташована на відстані 2,5 млн світлових років від нас
Фото: NASA

Нові зображення надали вченим інформацію про складні процеси, що відбуваються всередині міжзоряного середовища.

  • Найпоширеніший елемент у Всесвіті газоподібний водень показаний на нових знімках у червоному кольорі. Як видно із зображень галактик, водню там справді багато.
  • Зеленим кольором представлені ділянки космосу, де розташований холодний пил. Цей пил оточує порожнечі в міжзоряному середовищі, де практично немає пилу, адже його виштовхнули своїм зоряним вітром новонароджені зірки.
  • Синім кольором показані регіони з гарячішим пилом, який нагріли прилеглі зірки.
Галактика Трикутника
Галактика Трикутника, спіральна галактика, яка віддалена від нас на 2,7 млн світлових років
Фото: NASA

Нагадуємо, що вчені виявили мертву зірку-канібала, яка пожирає свої планети незвичайним чином. Цей білий карлик "харчується" не лише речовиною, яка є поряд із зіркою, а й більш далекими об'єктами.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили на відстані 20 тисяч світлових років від нас зірку, яка рухається з неймовірно величезною швидкістю і скоро може покинути межі нашої галактики.