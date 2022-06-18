Неймовірне видовище. NASA показало унікальні знімки найближчих до Чумацького Шляху галактик (фото)

На нових зображеннях увага приділяється не зіркам, а міжзоряному середовищу — хмарам пилу та газу. Але знімки від цього вражають не менше.

На зображеннях галактик завжди звертають увагу на зірки, найяскравіші з яких показують усю неймовірну структуру цих космічних об'єктів. Але в галактиках присутні два найважливіші компоненти — міжзоряні газ і пил. Із хмар газу та пилу народжуються зірки і знову перетворюються на ці міжзоряні компоненти після своєї смерті. Нові зображення чотирьох найближчих до Чумацького Шляху галактик націлені на те, щоб показати розподіл космічного пилу в цих об'єктах, повідомляє ScienceAlert.

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NASA оприлюднило нові знімки галактик, які мають зовсім інший вигляд, ніж на звичайних зображеннях, де видно світло яскравих зірок. Це 4 найближчі до Чумацького Шляху галактики:

[ + – ] Велика Магелланова хмара, карликова галактика, яка розташована на відстані приблизно 160 тисяч світлових років від наc Фото: NASA

Велика Магелланова хмара, карликова галактика, що розташована на відстані приблизно 160 тисяч світлових років від нас;

Мала Магелланова хмара, карликова галактика, що розташована на відстані майже 200 тисяч років від Землі;

Галактика Андромеди, велика спіральна галактика, що розташована на відстані 2,5 млн світлових років від нас;

Галактика Трикутника, спіральна галактика, яка віддалена від нас на 2,7 млн світлових років.

[ + – ] Мала Магелланова хмара, карликова галактика, що розташована на відстані майже 200 тисяч років від Землі Фото: NASA

Без пилу та газу галактики взагалі б не існували. З молекулярних газових хмар народжуються нові зірки, а після смерті вони скидають свою речовину в навколишній простір. І з цієї речовини знову з'являються нові зірки. Але пил у галактиках розподіляється нерівномірно, вона може набувати різних форм і структур, і розуміння цих явищ є ключем для розуміння природи формування галактик.

[ + – ] Галактика Андромеди, велика спіральна галактика, яка розташована на відстані 2,5 млн світлових років від нас Фото: NASA

Нові зображення надали вченим інформацію про складні процеси, що відбуваються всередині міжзоряного середовища.

Найпоширеніший елемент у Всесвіті газоподібний водень показаний на нових знімках у червоному кольорі. Як видно із зображень галактик, водню там справді багато.

Зеленим кольором представлені ділянки космосу, де розташований холодний пил. Цей пил оточує порожнечі в міжзоряному середовищі, де практично немає пилу, адже його виштовхнули своїм зоряним вітром новонароджені зірки.

Синім кольором показані регіони з гарячішим пилом, який нагріли прилеглі зірки.

[ + – ] Галактика Трикутника, спіральна галактика, яка віддалена від нас на 2,7 млн світлових років Фото: NASA

Нагадуємо, що вчені виявили мертву зірку-канібала, яка пожирає свої планети незвичайним чином. Цей білий карлик "харчується" не лише речовиною, яка є поряд із зіркою, а й більш далекими об'єктами.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили на відстані 20 тисяч світлових років від нас зірку, яка рухається з неймовірно величезною швидкістю і скоро може покинути межі нашої галактики.