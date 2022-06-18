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Невероятное зрелище. NASA показало уникальные снимки ближайших к Млечному Пути галактик (фото)

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Галактика Андромеды
Фото: NASA | NASA показало уникальные снимки ближайших к Млечному Пути галактик

На новых изображениях внимание уделяется не звездам, а межзвездной среде – облакам пыли и газа. Но снимки от этого впечатляют не меньше.

На изображениях галактик всегда обращают внимание на звезды, ярчайшие из которых, показывают всю невероятную структуру этих космических объектов. Но в галактиках присутствую два важнейших компонента – межзвездные газ и пыль. Из облаков газа и пыли рождаются звезды и снова же превращаются в эти межзвездные компоненты после своей смерти. Новые изображения четырех ближайших к Млечному Пути галактик как раз нацелены на то, чтобы показать распределение космической пыли в этих объектах, сообщает ScienceAlert.

NASA обнародовало новые снимки галактик, которые выглядят совсем по-другому, чем на обычных изображениях, где виден свет ярких звезд. Это 4 ближайших к Млечному Пути галактики:

Большое Магелланово облако
Большое Магелланово облако, карликовая галактика, которая находится на расстоянии примерно 160 тысяч световых лет от наc
Фото: NASA
  • Большое Магелланово облако, карликовая галактика, которая находится на расстоянии примерно 160 тысяч световых лет от нас;
  • Малое Магелланово Облако, карликовая галактика, которая находится на расстоянии почти 200 тысяч лет от Земли;
  • Галактика Андромеды, большая спиральная галактика, которая находится на расстоянии 2,5 млн световых лет от нас;
  • Галактика Треугольника, спиральная галактика, которая отдалена от нас на 2,7 млн световых лет.
Малое Магелланово Облако
Малое Магелланово Облако, карликовая галактика, которая находится на расстоянии почти 200 тысяч лет от Земли
Фото: NASA

Без пыли и газа галактики вообще бы не существовали. Из молекулярных газовых облаков рождаются новые звезды, а после смерти они сбрасывают свое вещество в окружающее пространство. И из этого вещества снова появляются новые звезды. Но пыль в галактиках распределяется неравномерно, она может приобретать разные формы и структуры и понимание этих явлений является ключом для понимания природы формирования галактик.

Галактика Андромеды
Галактика Андромеды, большая спиральная галактика, которая находится на расстоянии 2,5 млн световых лет от нас
Фото: NASA

Новые изображение предоставили ученым информацию о сложных процессах, которые происходят внутри межзвездной среды.

  • Самый распространенный элемент во Вселенной, газообразный водород показан на новых снимках в красном цвете. Как видно по изображениям галактик, водорода там действительно много.
  • Зеленым цветом представлены участки космоса, где находится холодная пыль. Эта пыль окружает пустоты в межзвездной среде, где практически нет пыли, ведь ее вытолкнули своим звездным ветром новорожденные звезды.
  • Синим цветом показаны регионы с более горячей пылью, которую нагрели близлежащие звезды.
Галактика Треугольника
Галактика Треугольника, спиральная галактика, которая отдалена от нас на 2,7 млн световых лет
Фото: NASA

Напоминаем, что ученые обнаружили мертвую звезду-каннибала, которая пожирает свои планеты необычным образом. Этот белый карлик "питается" не только веществом, которое находится рядом со звездой, но и более далекими объектами.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили на расстоянии в 20 тысяч световых лет от нас звезду, которая двигается с невероятно огромной скоростью и скоро может покинуть пределы нашей галактики.