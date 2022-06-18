Невероятное зрелище. NASA показало уникальные снимки ближайших к Млечному Пути галактик (фото)

На новых изображениях внимание уделяется не звездам, а межзвездной среде – облакам пыли и газа. Но снимки от этого впечатляют не меньше.

На изображениях галактик всегда обращают внимание на звезды, ярчайшие из которых, показывают всю невероятную структуру этих космических объектов. Но в галактиках присутствую два важнейших компонента – межзвездные газ и пыль. Из облаков газа и пыли рождаются звезды и снова же превращаются в эти межзвездные компоненты после своей смерти. Новые изображения четырех ближайших к Млечному Пути галактик как раз нацелены на то, чтобы показать распределение космической пыли в этих объектах, сообщает ScienceAlert.

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NASA обнародовало новые снимки галактик, которые выглядят совсем по-другому, чем на обычных изображениях, где виден свет ярких звезд. Это 4 ближайших к Млечному Пути галактики:

[ + – ] Большое Магелланово облако, карликовая галактика, которая находится на расстоянии примерно 160 тысяч световых лет от наc Фото: NASA

Большое Магелланово облако, карликовая галактика, которая находится на расстоянии примерно 160 тысяч световых лет от нас;

Малое Магелланово Облако, карликовая галактика, которая находится на расстоянии почти 200 тысяч лет от Земли;

Галактика Андромеды, большая спиральная галактика, которая находится на расстоянии 2,5 млн световых лет от нас;

Галактика Треугольника, спиральная галактика, которая отдалена от нас на 2,7 млн световых лет.

[ + – ] Малое Магелланово Облако, карликовая галактика, которая находится на расстоянии почти 200 тысяч лет от Земли Фото: NASA

Без пыли и газа галактики вообще бы не существовали. Из молекулярных газовых облаков рождаются новые звезды, а после смерти они сбрасывают свое вещество в окружающее пространство. И из этого вещества снова появляются новые звезды. Но пыль в галактиках распределяется неравномерно, она может приобретать разные формы и структуры и понимание этих явлений является ключом для понимания природы формирования галактик.

[ + – ] Галактика Андромеды, большая спиральная галактика, которая находится на расстоянии 2,5 млн световых лет от нас Фото: NASA

Новые изображение предоставили ученым информацию о сложных процессах, которые происходят внутри межзвездной среды.

Самый распространенный элемент во Вселенной, газообразный водород показан на новых снимках в красном цвете. Как видно по изображениям галактик, водорода там действительно много.

Зеленым цветом представлены участки космоса, где находится холодная пыль. Эта пыль окружает пустоты в межзвездной среде, где практически нет пыли, ведь ее вытолкнули своим звездным ветром новорожденные звезды.

Синим цветом показаны регионы с более горячей пылью, которую нагрели близлежащие звезды.

[ + – ] Галактика Треугольника, спиральная галактика, которая отдалена от нас на 2,7 млн световых лет Фото: NASA

Напоминаем, что ученые обнаружили мертвую звезду-каннибала, которая пожирает свои планеты необычным образом. Этот белый карлик "питается" не только веществом, которое находится рядом со звездой, но и более далекими объектами.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили на расстоянии в 20 тысяч световых лет от нас звезду, которая двигается с невероятно огромной скоростью и скоро может покинуть пределы нашей галактики.