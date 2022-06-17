Ученые обнаружили мертвую звезду-каннибала, которая пожирает свои планеты необычным образом

Новое исследование показало, что белый карлик притягивает к себе обломки даже с очень далеких пределов своей системы.

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе смогли увидеть то, чего не никогда не наблюдали. Остывающая мертвая звезда или белый карлик поглощает обломки планет не только из внутренней части системы, но и объекты, которые находятся очень далеко от звезды, сообщает Phys.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Согласно теориям эволюции планетных систем, они гибнут в результате гибели своей звезды. В конце своей жизни звезда, похожая на Солнце, увеличивается в размерах и становится красным гигантом, а затем теряет внешние слои своего вещества и превращается в белого карлика, который остывает в течении миллиардов лет.

[ + – ] Когда звезда увеличивается в размерах, то это приводит к разрушению близлежащих планет, а те, которые остались, сходят со своих орбит. Обломки планет вместе с астероидами, кометами и спутниками начинает притягивать к себе белый карлик, и в это процессе он обрастет полученным веществом Фото: Daily Mail

Когда звезда увеличивается в размерах, то это приводит к разрушению близлежащих планет, а те, которые остались, сходят со своих орбит. Обломки планет вместе с астероидами, кометами и спутниками начинает притягивать к себе белый карлик, и в это процессе он обрастет полученным веществом.

По словам ученых, наше Солнце через 5 млрд лет также станет белым карликом. И то же самое произойдет с планетами и другими объектами нашей Солнечной системы, что происходит со звездой, которая называется G238-44 и находится на расстоянии в 86 световых лет от нас.

Но новое исследование показывает, что в течение 100 млн лет после превращения звезды в белого карлика, она может не только поглощать близлежащий материал, но и захватывать очень далекие объекты из областей космоса, которые подобны нашему поясу Койпера.

[ + – ] На изображении схематически показн процесс поглощения вещества из окружающего простанства белым карликом Фото: phys.org

"Мы впервые стали свидетелями того, что объекты из внутренней части планетной системы и объекты из очень далеких от звезды областей космоса могут притягиваться звездой одновременно", — говорит Тед Джонсон из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

По словам астронома Бет Клейн, которая принимала участие в исследовании, этот каннибализм белого карлика дает уникальную возможность узнать из чего были созданы планеты, когда только сформировались вокруг звезды. Ведь практически весь элементный состав планет можно увидеть на мертвой звезде.

Ученые, на основе анализа элементов атмосферы белого карлика выяснили, что вокруг звезды находились такие же планеты, как наша Земля, а также Венера, Марс и Меркурий.

Фокус уже писал о том, что ученые опровергли теорию формирования планет с помощью метеорита с Марса.

Также напоминаем, что астрономы обнаружили один из самых быстрых объектов в нашей галактике, который движется со скоростью 2,2 млн километров в час.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили новый тип взрыва на белых карликах, до сих пор неизвестный науке.