Вчені виявили мертву зірку-канібала, яка пожирає свої планети незвичайним способом

Нове дослідження показало, що білий карлик притягує до себе уламки навіть із дуже далеких меж своєї системи.

Вчені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі змогли побачити те, чого ніколи не спостерігали. Мертва зірка, що остигає, або білий карлик поглинає уламки планет не тільки з внутрішньої частини системи, але й об'єкти, які знаходяться дуже далеко від зірки, повідомляє Phys.

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Згідно з теоріями еволюції планетних систем, вони гинуть внаслідок загибелі своєї зірки. Наприкінці свого життя зірка, схожа на Сонце, збільшується в розмірах і стає червоним гігантом, а потім втрачає зовнішні шари своєї речовини й перетворюється на білого карлика, який остигає протягом мільярдів років.

[ + – ] Коли зірка збільшується в розмірах, це призводить до руйнування прилеглих планет, а ті, що залишилися, сходять зі своїх орбіт. Уламки планет разом з астероїдами, кометами та супутниками починає притягувати до себе білий карлик, і в цьому процесі він обросте отриманою речовиною Фото: Daily Mail

Коли зірка збільшується в розмірах, це призводить до руйнування прилеглих планет, а ті, що залишилися, сходять зі своїх орбіт. Уламки планет разом з астероїдами, кометами та супутниками починає притягувати до себе білий карлик, і в цьому процесі він обросте одержаною речовиною.

За словами вчених, наше Сонце через 5 млрд років також стане білим карликом. І те саме станеться з планетами та іншими об'єктами нашої Сонячної системи, що відбувається з зіркою, яка називається G238-44 і знаходиться на відстані 86 світлових років від нас.

Але нове дослідження показує, що протягом 100 млн років після перетворення зірки на білого карлика, вона може не тільки поглинати довколишній матеріал, але й захоплювати дуже далекі об'єкти з областей космосу, які схожі до нашого поясу Койпера.

[ + – ] На зображенні схематично показаний процес поглинання речовини з навколишнього простору білим карликом Фото: phys.org

"Ми вперше стали свідками того, що об'єкти із внутрішньої частини планетної системи та об'єкти з дуже далеких від зірки областей космосу може притягувати зірка одночасно", — каже Тед Джонсон із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

За словами астрономки Бет Клейн, яка брала участь у дослідженні, цей канібалізм білого карлика дає унікальну можливість дізнатися, з чого були створені планети, коли сформувалися навколо зірки. Адже майже весь елементний склад планет можна побачити на мертвій зірці.

На основі аналізу елементів атмосфери білого карлика вчені з'ясували, що навколо зірки знаходилися такі ж планети, як наша Земля, а також Венера, Марс і Меркурій.

Фокус вже писав, що вчені спростували теорію формування планет за допомогою метеорита з Марса.

Також нагадуємо, що астрономи виявили один із найшвидших об'єктів у нашій галактиці, який рухається зі швидкістю 2,2 млн кілометрів на годину.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили новий тип вибуху на білих карликах, досі невідомий науці.