Пугающая голубая спираль в небе над Новой Зеландией: ученые объяснили, что это такое (фото)
Необычный светящийся "рисунок" в вечернем небе заинтриговал многих наблюдателей, но ученые рассказали, что это на самом деле – НЛО или что-то другое.
В воскресенье, 19 июня 2022 года, многие наблюдатели за космосом в Новой Зеландии были заинтригованы таинственным спиральным явлением, которое светилось голубым светом и было видно в вечернем небе. В социальных сетях пользователи начали выдвигать разные теории, что это может быть. Писали, что это может быть НЛО, и другое необъяснимое явление. Но оказалось, что все намного проще, пишет The Guardian.
Некоторые наблюдатели за звездами, которые увидели в небе над Новой Зеландией спиралевидные светящиеся образования, были действительно сильно озадачены увиденным. Фотографии этого явления заполонили соцсети с разными комментариями происходящего – предполагалось, что это может быть НЛО или неизвестное науке космическое явление.
"Друг мне прислал сообщение, мол выйди на улицу и посмотри на небо, там что-то происходит. Я вышел и увидел этот светящийся спиральный объект", — говорит Аласдер Бернс, один из свидетелей необычного явления в вечернем небе над Новой Зеландией.
По его словам, то, что он увидел было похоже огромную спиральную галактику, которая не просто находилась в небе, а медленно перемещалась.
"Когда я это увидел, у меня возникло довольно жуткое ощущение", — говорит Бернс.
Бернс, как и многие другие наблюдатели за звездами, успел сделать несколько фотографий этого необычного явления. Эти снимки заполонили тематические страницы в соцсетях, которые посвящены астрономии.
Это явление наблюдатели прокомментировали по-разному. Некоторые предположили, что наконец-то к нам прилетели инопланетяне, а другие считали, что это даже может быть началом появления черной дыры на орбите Земли.
"Это странное, но легко объяснимое явление", — говорит Ричард Истер из Оклендского университета, Новая Зеландия.
По словам ученого, такие спиралевидные объекты иногда появляются, когда ракета выводит спутник на орбиту.
"Когда выходит топливо из ракеты, то получается смесь из воды и углекислого газа, которые образуют такое облако в космосе, которое освещает Солнце. Поэтому иногда можно увидеть такое спиралевидное явление в небе", — говорит Истер.
По словам ученого, скорее всего, этот след в небе оставила ракета Falcon 9 от компании SpaceX, которая вывела в воскресенье, 19 июня, на низкую околоземную орбиту спутник связи компании Globalstar.
"Да, скорее всего это была ракета. Я нашел сообщение о подобном явлении за 2009 год, когда российская ракета также оставила в небе подобные голубые спирали в небе над Норвегией. Но я и мои друзья такого раньше не видели, поэтому это было очень впечатляющее зрелище", — говорит Бернс.
Как сообщает издание Channel News Asia, подобное явление наблюдали жители некоторых островов в Тихом океане, 18 июня 2021 года. Тогда также сообщалось о ярком спиралевидном объекте в небе. И ученые в прошлом году также заявили, что это выбросы от китайской ракеты.
Если говорить о полетах ракет SpaceX, то за три дня компания осуществила подряд три запуска. В пятницу, 17 июня, ракета Falcon 9 вывела в космос 53 интернет-спутника Starlink, в субботу, 18 июня, SpaceX отправила на орбиту спутник для немецкого Минобороны, а в воскресенье, 19 июня – спутник связи компании Globalstar.
Фокус уже писал о еще одном невероятном космическом зрелище. NASA показало уникальные снимки ближайших к Млечному Пути галактик. И они действительно впечатляют.