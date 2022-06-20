Пугающая голубая спираль в небе над Новой Зеландией: ученые объяснили, что это такое (фото)

Необычный светящийся "рисунок" в вечернем небе заинтриговал многих наблюдателей, но ученые рассказали, что это на самом деле – НЛО или что-то другое.

В воскресенье, 19 июня 2022 года, многие наблюдатели за космосом в Новой Зеландии были заинтригованы таинственным спиральным явлением, которое светилось голубым светом и было видно в вечернем небе. В социальных сетях пользователи начали выдвигать разные теории, что это может быть. Писали, что это может быть НЛО, и другое необъяснимое явление. Но оказалось, что все намного проще, пишет The Guardian.

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Некоторые наблюдатели за звездами, которые увидели в небе над Новой Зеландией спиралевидные светящиеся образования, были действительно сильно озадачены увиденным. Фотографии этого явления заполонили соцсети с разными комментариями происходящего – предполагалось, что это может быть НЛО или неизвестное науке космическое явление.

[ + – ] Некоторые наблюдатели за звездами, которые увидели в небе над Новой Зеландией спиралевидные светящиеся образования, были действительно сильно озадачены увиденным Фото: The Guardian

"Друг мне прислал сообщение, мол выйди на улицу и посмотри на небо, там что-то происходит. Я вышел и увидел этот светящийся спиральный объект", — говорит Аласдер Бернс, один из свидетелей необычного явления в вечернем небе над Новой Зеландией.

По его словам, то, что он увидел было похоже огромную спиральную галактику, которая не просто находилась в небе, а медленно перемещалась.

"Когда я это увидел, у меня возникло довольно жуткое ощущение", — говорит Бернс.

Бернс, как и многие другие наблюдатели за звездами, успел сделать несколько фотографий этого необычного явления. Эти снимки заполонили тематические страницы в соцсетях, которые посвящены астрономии.

[ + – ] Бернс, как и многие другие наблюдатели за звездами успел сделать несколько фотографий этого необычного явления Фото: The Guardian

Это явление наблюдатели прокомментировали по-разному. Некоторые предположили, что наконец-то к нам прилетели инопланетяне, а другие считали, что это даже может быть началом появления черной дыры на орбите Земли.

"Это странное, но легко объяснимое явление", — говорит Ричард Истер из Оклендского университета, Новая Зеландия.

[ + – ] Это явление наблюдатели прокомментировали по-разному. Некоторые предположили, что наконец-то к нам прилетели инопланетяне, а другие считали, что это даже может быть началом появления черной дыры на орбите Земли Фото: The Guardian

По словам ученого, такие спиралевидные объекты иногда появляются, когда ракета выводит спутник на орбиту.

"Когда выходит топливо из ракеты, то получается смесь из воды и углекислого газа, которые образуют такое облако в космосе, которое освещает Солнце. Поэтому иногда можно увидеть такое спиралевидное явление в небе", — говорит Истер.

По словам ученого, скорее всего, этот след в небе оставила ракета Falcon 9 от компании SpaceX, которая вывела в воскресенье, 19 июня, на низкую околоземную орбиту спутник связи компании Globalstar.

"Да, скорее всего это была ракета. Я нашел сообщение о подобном явлении за 2009 год, когда российская ракета также оставила в небе подобные голубые спирали в небе над Норвегией. Но я и мои друзья такого раньше не видели, поэтому это было очень впечатляющее зрелище", — говорит Бернс.

Как сообщает издание Channel News Asia, подобное явление наблюдали жители некоторых островов в Тихом океане, 18 июня 2021 года. Тогда также сообщалось о ярком спиралевидном объекте в небе. И ученые в прошлом году также заявили, что это выбросы от китайской ракеты.

Если говорить о полетах ракет SpaceX, то за три дня компания осуществила подряд три запуска. В пятницу, 17 июня, ракета Falcon 9 вывела в космос 53 интернет-спутника Starlink, в субботу, 18 июня, SpaceX отправила на орбиту спутник для немецкого Минобороны, а в воскресенье, 19 июня – спутник связи компании Globalstar.

Фокус уже писал о еще одном невероятном космическом зрелище. NASA показало уникальные снимки ближайших к Млечному Пути галактик. И они действительно впечатляют.