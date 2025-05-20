У небі над США помітили білу смугу під час несподіваної геомагнітної бурі: що це (фото)

Жителі кількох штатів США стали свідками появи в небі незвичайної білої смуги тоді, коли виникло полярне сяйво, викликане геомагнітною бурею. Спочатку були припущення, що це рідкісне атмосферне явище, але виявилося, що це явище пов'язане із запуском китайської ракети.

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Про це пише Space.

У ніч із п'ятниці, 16 травня, на суботу, 17 травня, жителі багатьох штатів США побачили незвичайне видовище в небі: яскраву смугу білого світла. У цей самий час у небі також спостерігали полярне сяйво, спричинене появою несподіваної геомагнітної бурі рівня G2. Річ у тім, що ще 12 травня Сонце викинуло потужний потік плазми в космос, який не повинен був досягти Землі, але виявилося, що цей потік завдав ковзного удару по нашій планеті.

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Спочатку деякі експерти припустили, що біла смуга світла — це рідкісне атмосферне явище під назвою Стів (англійською STEVE — Strong Thermal Emission Velocity Enhancement — Сильне підвищення швидкості теплового випромінювання). Це світіння в атмосфері, яке схоже на полярне сяйво і також виникає після того, як сонячна плазма досягає нашої планети. Але виявилося, що це зовсім інше явище.

За словами астронома Джонатана МакДауелла, який відстежує активність у навколоземному просторі, загадкову білу смугу створив ступінь китайської ракети, яка скинула ракетне паливо на висоті приблизно 250 км.

Спочатку деякі експерти припустили, що біла смуга світла — це рідкісне атмосферне явище під назвою Стів Фото: X (Twitter)

Приблизно за годину до появи білої смуги в небі над США китайська компанія LandSpace запустила свою ракету Zhuque-2E на метановому паливі з космодрому Цзюцюань у Китаї. Ця ракета вивела на орбіту 6 супутників. За словами Макдавелла, біла смуга була результатом скидання палива з верхнього ступеня ракети.

Китайська ракета як паливо використовує суміш метану і рідкого кисню, і ця суміш відома як металокс. Компанія LandSpace була першою, яка успішно запустила ракету з металоксом ще 2023 року. Це був уже п'ятий запуск ракети серії Zhuque-2.

Металокс дешевше виробляти і його легше зберігати, ніж інші види ракетного палива. Вважається, що цей вид палива можна використовувати для польотів на Марс, адже це зробить місії на Червону планету ефективнішими та дешевшими.

Ракетне паливо може світитися у верхніх шарах атмосфери Землі, коли його частинки освітлює світло Сонця. Також молекули у верхніх шарах атмосфери, що включають вуглець, водень і кисень, можуть створювати хімічні реакції, які виробляють світло. Вуглець і водень є компонентами метану.

Зазвичай паливо ракети, що світиться, проявляється у вигляді дивної спіралі в небі. Наприклад, ракети Falcon 9 компанії SpaceX часто створюють яскраві спіральні візерунки в небі, які викликають подив у багатьох людей. Деякі навіть приймають ці візерунки за щось не з нашого світу.

Зазвичай паливо ракети, що світиться, проявляється у вигляді дивної спіралі в небі Фото: space.com

Як уже писав Фокус, подібну спіраль у небі спостерігали жителі України в березні цього року.

Також Фокус писав про те, що вчені показали, який вигляд має міжзоряне середовище Чумацького Шляху. Між усіма зірками в нашій галактиці Чумацький Шлях знаходиться міжзоряне середовище, що складається з суміші газу і пилу. Вчені створили нову комп'ютерну модель для вивчення магнетизму і турбулентності в тому середовищі. Вийшло зображення, що нагадує абстрактний витвір мистецтва.