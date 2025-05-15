Ученые обнаружили неожиданную активность на Луне: в ее недрах скрывается мощная сила (фото)

Древнее внутренне тепло помогло сформировать Луну изнутри наружу, сделав так, что одна сторона Луны стала тоньше и горячее и более активной в геологическом плане, чем другая. Ученые считают, что внутренние процессы, которые помогли создать некоторые особенности поверхности Луны миллиарды лет назад все еще активны.

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Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Space.

Странная особенность Луны

На видимой стороне Луны находятся огромные ударные кратеры, и эта сторона имеет более тонкую кору, чем обратная сторона Луны с меньшим количеством кратеров, имеющих меньший размер. Также видимая сторона Луны имеет более высокую температуру. Эта разница между двумя сторонами Луны давно озадачивает ученых. Хотя было предложено несколько теорий объясняющих несоответствие между видимой и обратной стороной Луны, не было четких доказательств, которые бы объяснили, какая сила создала такой дисбаланс.

Теперь же ученые обнаружили явные признаки разницы температур глубоко в недрах Луны. Ученые считают, что радиоактивные химические элементы, выделяющие тепло, помогли сохранить даже через миллиарды лет одну сторону Луны более тонкой и теплой. Ученые говорят, что они были искренне удивлены своим открытием.

Ученые провели новый анализ данных миссии GRAIL, которая состояла из двух космических аппаратов, изучающих гравитацию Луны в 2012 году. Отслеживая крошечные изменения расстояния между двумя орбитальными аппаратами во время их полета вокруг Луны, ученые смогли обнаружить тонкие изменения ее гравитационного притяжения. Эти различия связаны с неровными структурами глубоко под поверхностью Луны.

Ученые обнаружили разницу в 2–3% в том, как деформируется мантия Луны между ее видимой и обратной стороной. Используя моделирование ученые пришли к выводу, что эта разница может быть связана с температурным разрывом в 100–200 градусов Цельсия между видимой и обратной стороной Луны. При этом видимая сторона имеет более высокую температуру.

Две стороны Луны Фото: NASA

Древнее тепло помогло создать ту Луну, какую мы знаем

Ученые считают, что разница в температуре поддерживалась в течение миллиардов лет благодаря высокой концентрацией радиоактивных химических элементов в коре видимой стороны Луны. Эти элементы являются остатками вулканической активности, произошедшей 3-4 млрд лет назад, считают ученые. Данные других орбитальных аппаратов показали, что в коре видимой стороны Луны содержится в 10 раз больше тория, чем на обратной стороне.

Большое количество тория и других радиоактивных элементов могло создавать дополнительное тепло, что вызвало разницу температур в коре и верхней части мантии в раннюю историю Луны. Это тепло могло создать участки расплавленной породы, которые помогли сформировать такие вулканические образования на поверхности Луны, как лунные моря. Ученые считают, что процессы, которые создали эти лунные моря миллиарды лет назад все активны и сегодня.

Уже в 2027 году NASA собирается снова вернуть людей на спутник Земли. Фото: NASA/JSC

Луна улетает от нас

Напоминаем, что Луна находится на расстоянии в среднем 384 000 км от нас и имея эллиптическую орбиту то приближается, то отдаляется от Земли. В то же время орбита Луны, как уже известно, на несколько сантиметров в год отдаляется от нашей планеты. То есть Луна постепенно становится все дальше и дальше, но пройдут сотни тысяч лет, чтобы изменения в расстоянии стали заметны.

Также напоминаем, что в последний раз люди были на Луне в декабре 1972 года, но уже в 2027 году NASA собирается снова вернуть людей на спутник Земли.

Как уже писал Фокус, специалисты компании Intuitive Machines выяснили, почему на Луне погиб исторический посадочный модуль ранее в этом году.

Также Фокус писал о том, что Венера не такая, как мы думаем, ведь планета больше похожа на Землю, чем считалось. Венера, которую считали геологически мертвой планетой, на самом деле проявляет активность, то есть там есть тектонические процессы, которые меняют поверхность и кору планеты.